كود تحويل رصيد فودافون 2021 بالتفصيل

نتحدث في هذه المقالة عن عدة اشياء وهي كود تحويل رصيد فودافون وعن كيفية تفعيل خدمة تحويل الرصيد من فودافون ومعرفة طريقة تحويل رصيد فودافون مجانا من البيت في خطوات بسيطة.

تفعيل خدمة تحويل رصيد فودافون

هل تبحث عن كيفية تحويل الرصيد من فودافون بكل سهولة وعن الخطوات التي يجب عليك اتباعها لكي تتم عملية تحويل الرصيد من رقم لآخر , معا سوف نعرف الطريقه بكل سهولة كل ما عليك هو شحن رصيد بما يكفي لإتمام العملية وليس هناك اي مشكله في نظام خطك او انك من عملاء كارت الفكة, وأنك تستطيع تحويل رصيد من ١ جنيها حتى ٥٠ جنيها, ولعملاء الخط فتصل نسبة التحويل من ١ جنيها وحتى ٨٠ جنيها, ولا يجود عدد للتحويلات التي يمكنك تحويلها فيمكنك ان تجري العملية في عدة مرات في اليوم.

الان مع خطوات التحويل البسيطة :.

أولا: كود شحن كارت فودافون : *858*كود كارت الشحن# اتصال.

ثانيا: كود تحويل رصيد فودافون : *868*2* رقم الهاتف* المبلغ# اتصال.

ثالثا: كود إرسال كلمني شكرا لرقم فودافون : *505* رقم الهاتف# اتصال.

بعد اتمام العملية تظهر لك رسالة تأكيد بتحويل المبلغ مع الضغط على موافقة.

تكلفة استخدام كود تحويل رصيد فودافون.

وتعد الرسوم المقررة على خدمة تحويل رصيد فودافون قليلة حيث يتم خصم ما قيمته 2 % من المبلغ المحول، أي حوالي 19 قرشا للدقيقة وهي الحد الأدنى للخدمة ويتم احتساب مصاريف الخدمة حتى في حالة استخدام كود تحويل رصيد فودافون.

طريقة شحن كارت فودافون لرقم آخر

إذا كنت تريد شحن كارت فودافون لشخص آخر فيمكنك ذالك الان بكل سهولة فيمكنك شحنه من خلال الاتصال على رقم 858 واتباع تعليمات الرسالة الصوتية كما يمكنك انجاز الأمر بكل سهولة عبر اكواد تحويل الرصيد المختصرة وهي :

كود تحويل الرصيد: اطلب رقم 868 واتبع التعليمات.

أو اطلب الرقم المختصر *868*2* ثم رقم الهاتف والمبلغ المحول له.

مثال على تحويل رصيد بقيمة 60 جنية #60*010000*2*868*

ما هي طريقة تحويل رصيد فودافون مجانا من البيت؟

معرفة طريقة تحويل رصيد فودافون مجانا أون لاين أصبح سهلا من خلال موقع مصر فايف فقط وعبر خطوات بسيطة من Vodafone) من ون كارد، فكن معنا:

– من الاختيار الأول اختر “دفع فاتورة فودافون”، ثم اضغط على “اشتري الآن”.

2- ادخل رقم موبايلك، ثم اضغط على “موافق”.

3- اكتب قيمة المبلغ المراد تحويله ثم رسالة التأكيد لعملية الدفع.

4- سيخصم المبلغ المدفوع من رصيد حسابك ب ون كارد.

تعرفنا على كود تحويل رصيد فودافون من البيت وطريقة تفعيل خدمة تحويل رصيد فودافون، في حالة الاستفسار عن أكواد خدمات فودافون الأخرى يسعدنا ترك تعليقاتكم وسوف نجيبكم عليها في أسرع وقت.