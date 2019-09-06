كود تحويل رصيد فودافون 2019 بالكود أو الإتصال وطريقة الإستخدام







يبحث الكثير عن طريقة تحويل رصيد فودافون، وتُعد شركة فودافون من أقوى الشركات فى مصر تغطية للشبكة وانتشاراً فى المحافظات، وقد زادت شعبية الشركة وازداد عدد عملائها بشكل لافت للنظر فى السنوات القليلة الماضية، وجدير بالذكر أنه في الكثير من الأحيان تريد أنت كعميل لفودافون أن تقوم بتحويل رصيد بمبلغ من المال إلى رقم فودافون آخر، وفى هذه الحالة تبحث عن أفضل الطرق التى من الممكن أن تستخدمها لتنفذ هذه العملية، ونحن فى “نجوم مصرية” فى هذا المقال سنوضح لك كافة الطرق التى تساعدك على تحويل رصيد فودافون بدون أي مشاكل تواجهها، فإلى نص المقال.







تحويل رصيد فودافون

يُعاني الكثير من عملاء فودافون من عدم معرفة الأكواد الخاصة بتسهيل معاملاتهم مع الشبكة وخاصة عند تحويل الرصيد، ولذلك نكتب هذا المقال لهم ليكون لهم مرجعاً فى أي وقت، ويُمكنك الإستفادة من إحدى الطرق التي سنوضحها لك بالأسفل فى عملية تحويل رصيد فودافون بكل سهولة، فقط اتبع الآتى:







اتصل برقم 868 واتبع الخطوات.

أو ادخل الكود *868*2*الرقم*المبلغ#.

هاتين هم أفضل طريقتين لتحويل الرصيد بكل بساطة وبدون أي تعقيد.







أبرز اكواد فودافون

الاستعلام عن الرصيد : يتم الاتصال ب 868*1#

يتم الاتصال ب 868*1# شحن الرصيد: يتم الاتصال ب *858*كود الشحن #

يتم الاتصال ب *858*كود الشحن # تحويل الرصيد : يتم الاتصال ب *868*2*الرقم المراد التحويل ليه*المبلغ#

يتم الاتصال ب *868*2*الرقم المراد التحويل ليه*المبلغ# كلمنى شكرا: يتم الاتصال ب *505*الرقم المراد الاتصال به#

يتم الاتصال ب *505*الرقم المراد الاتصال به# سلفنى شكرا : 868*3#

868*3# سلفنى 3 جنيه : يتم الاتصال ب *3#

يتم الاتصال ب *3# معرفة الساعة والتاريخ: *100#

*100# تفعيل خدمة موبايل انترنت: *888*4#

*888*4# تفعيل الانتظار: *43#

*43# عروض فودافون: يتم الاتصال ب 800

يتم الاتصال ب 800 قائمة خدمات فودافون أكسبريس: *888#

*888# تفعيل خدمة التجوال الدولى: *888*5#

*888*5# تفعيل فودافون لايف: *888*4#

*888*4# لمعرفة قيمة الفاتورة: يتم الاتصال ب *888*1#

يتم الاتصال ب *888*1# تجديد اشتراك الكنترول السنوى : يتم الاتصال ب 822

يتم الاتصال ب 822 للتحويل من نظام الى اخر : يتم الاتصال ب 880

يتم الاتصال ب 880 للاستفسار عن فودافون كاش : يتم الاتصال ب 6001

يتم الاتصال ب 6001 تفعيل خدمة أهم خمسة: 5005.







تُعد خدمة تحويل رصيد فودافون أحد أكثر الخدمات التى تُلاقي بحثاً على محركات البحث حيث بحث الكثيرين عن كود التحويل، ولهذا كتبنا لكم هذا المقال لنوضح لكم كود تحويل رصيد فودافون حتى تجروا العملية بكل سهول ويسر وبدون تعقيد.

وفى نهاية مقالنا نرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، وننتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم، وسنرد عليها جميعاً فى أقرب وقت.