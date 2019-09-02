كود تحويل الرصيد فودافون

لقد أصبح تحويل الرصيد من شخص إلي أخر في غاية السهولة ولم يعد يحتاج إلي بذل الجهد أو الكثير من الوقت لتحويل الرصيد، وقد قامت شركة فودافون بعمل الكثير من الأكواد حتي تسهل الخدمة على العملاء و يمكنكم الآن تحويل أي مبلغ من المال في المرة الواحدة إلي أي رقم تريده كما أنه يمكنك تحويل أكثر من مره إلي نفس الرقم .

طرق تحويل الرصيد

لأسهل طريقه لتحويل الرصيد من رقم إلي أخر يمكنك أختيار طريقه من الطرق الأتية :

عن طريق أستخدام هذا الكود #المبلغ*الرقم*2*868* . عن طريق الاتصال بخدمة العملاء عن طريق الاتصال ب888 . أو عن طريق الاتصال برقم 868 ثم المتابعة مع الخدمة الصوتية لاختيار تحويل الرصيد ثم ثم إدخال الرقم والتأكيد عليه ثم المبلغ ولكن هذه الطريقة تستغرق الكثير من الوقت .

أكواد أخرى هامه من فودافون

تعمل شركة فودافون لتسهيل توفير جميع خدماتها إلى عملائها الكرام لذلك قامت بعمل الكثير من الأكواد و جعلت لكل كود خدمه معينه لتسهيل كيفية أستخدام جميع الخدمات المتاحة، ونقدم لكم جميع هذه الأكواد .

لمعرفة رقمك يمكنك طلب #878* .

للاستعلام عن الرصيد يمكنك الاتصال ب#1*868* .

خدمة العملاء يمكنك الاتصال ب888 .

لمعرفة باقات الإنترنت يمكنك الاتصال ب#2000* .

لإلغاء باقات النت يمكنك الاتصال ب#41*888* أو عن طريق الاتصال ب#0*2000* .

لتغير نظامك يمكنك الاتصال ب880 .

لاختيار الكول تون يمكنك الاتصال ب#000000*550* .

لرسائل الضبط يمكنك طلب #4*888* .

لباقات المكالمات يمكنك طلب #880*

لمعرفة الاستهلاك يمكنك طلب #1*868* .

لتجديد باقة المكالمات يمكنك طلب #225* .

لمعرفة أخر مكالمه لم تصلك يمكنك طلب #150* .

لمعرفة الوقت والتاريخ يمكنك طلب #100* .

تكلفة أستخدام أكواد تحويل الصيد

يوجد رسوم مقررة عند أستخدام خدمات تحويل الرصيد بنسبة2% من المبلغ المراد تحويله حيث يتم خصم هذه النسبة من المبلغ المحول، وذلك بحد أدنى 19 قرش للمرة الواحدة، فمثلاً عند تحويل مبلغ مقداره عشرة جنيهات يتم خصم 20 قرشا من المبلغ المقرر تحويله .