كود استلاف فودافون لكل عملاء شبكة فودافون

كود استلاف فودافون، تقدم شبكة فودافون خدمات متعددة لكافة عملائها، والهدف منه إرضاء عملائها الكرام ومن هذه الخدمات خدمة سلفني رصيد عن طريق كود استلاف فودافون، حيث يتعرض بعض العملاء من نفاذ الرصيد في أي وقت، وفي نفس يريد عمل مكالمة سريعة، لهذا شبكة فودافون نفذت رغبة عملائها، وقدمت لهم هذه الخدمة.

وتقدم فودافون مصر العديد من الخدمات للعملاء، وذلك لتسهيل الأمور عليهم، وأيضا تعمل على توفير العديد من العروض في المكالمات والإنترنت وغيرهم.

طريقة استلاف رصيد من فودافون

أتيحت شبكة فودافون هذه الخدمة مقدمة للعميل قيمة استلاف قدرها أربعة جنيهات، في حالة الرصيد أقل من خمسة جنيهات، وعند طلب خدمة سلفني رصيد يتم تحويل للعميل 3 جنيهات رصيد، مقابل 1 جنيه للخدمة، يمكن استخدام هذه الخدمة لحد أقصى 5 مرات متتالية حتى يصل قيمة الاستلاف إلى 20 جنيه، وهذه الخدمة مقدمة للعميل مستخدمي شبكة فودافون لأكثر من عام، وعند استخدام الخدمة لأول مرة، لا تتيحها الشركة عند تشغيل الخط الجديد، بل من المهم أن يمر شهر على الأقل وإستهلاك مقدار معين من الرصيد.

كيفية استخدام كود استلاف فودافون

عند طلب خدمة سلفني رصيد، عليك بالاتصال على الكود #3*وسوف تقوم شبكة فودافون بتحويل 3 جنيهات.

سعر خدمة استلاف رصيد

تكلفة خدمة استلاف رصيد من فودافون جنية واحد فقط، وعند إستلاف 3 جنية سوف يتم خصم 4 جنيهات عندك قيامك بشحن الرصيد.

خدمات شكرا من فودافون

تتيح شبكة فودافون مصر خدمات شكرا، وهي خدمات جيدة ومتنوعة لترضي عملائها من كافة النواحي، فهذه الخدمات سهل الاشتراك فيها، لذلك سنوضح لك هذه الخدمات في الأتي:

خدمة سلفني شكرا

خدمة جيدة ومفيدة للكثير من الناس، وذلك للاشتراك به على كود استلاف فودافون على نجمة 3 شباك، وتم توضيحها من قبل.

خدمة كلمني شكرا

تقدم شبكة فودافون لعملاء الكارت فقط من خلال إرسال رسالتين يوميا مجانا وبدون أي مصاريف إدارية للشبكة، كما يمكنك إرسال رسالة ثالثة أو أكثر بسعر الرسالة 5 قروش، وهذه الخدمة لعملاء فودافون فقط، وذلك من خلال # رقم الهاتف *505*.

خدمة عالنوتة شكرا

هذه خدمة مميزة جدا من شبكة فودافون للذين نفذ رصيدهم ويريدون الرن من جهة الاتصال فورا، تتيح الشبكة لعملائها ثلاث دقائق سعر التكلفة 50 قرش، وهذه الخدمة متاحة عند الاتصال.

خدمة ادفعلي شكرا

يمكنك استخدام هذه الخدمة، من خلال حساب أحد أصدقائك أو أقاربك، اتصل على خدمة ادفعلي بالاتصال على رقم الهاتف # وتكلفة هذه الخدمة 5 قروش فقط.

خدمة رنلي شكرا

عند نفاذ الرصيد يمكنك مع خدمة رنلي شكرا بالرن على رقم معين، وتكلفة هذه الخدمة 5 قروش فقط.

خدمة تحويل رصيد

يمكنك العميل العزيز بتحويل رصيد من جنية إلى 50 جنية في مكالمة واحدة من خدمة تحويل الرصيد فقط اتصل على:

# المبلغ * رقم الهاتف*2*868* أو كلم 868 لتحويل الرصيد مباشرة.

خدمة معرفة الوقت والتاريخ من فودافون

من الخدمات الجميلة والمقدمة من فودافون، حيث يمكنك في أي وقت معرفة الوقت والتاريخ بدقة، وذلك من خلال طلب الكود التالي *100#.