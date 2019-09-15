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كود إلغاء خدمة الاحتفاظ بالمكالمات فودافون لعدم سحب الرصيد بشكل شهري

بواسطة محمد ابو حورية 0
إلغاء خدمة الاحتفاظ بالمكالمات فودافون إلغاء خدمة الاحتفاظ بالمكالمات فودافون

خدمة الاحتفاظ بالمكالمات من الخدمات المعروفة في شبكات المحمول في مصر، وتعتبر خدمة الاحتفاظ بالمكالمات في فودافون من الخدمات القديمة جدا التي استخدمها الملايين من العملاء خلال الفترة الماضية، ومازال حتى الآن هناك الكثير يستخدم هذه الخدمة، ولكن في الفترة الأخيرة هناك من سألنا عن كود إلغاء خدمة الاحتفاظ بالمكالمات في فودافون لانهم وجدوا انه سيتم سحب الرصيد بشكل شهري دون علمهم بهذا الأمر.



كود إلغاء خدمة الاحتفاظ بالمكالمات فودافون

كشفت شركة فودافون من خلال موقعها الرسمي في مصر عن كود إلغاء خدمة الاحتفاظ بالمكالمات، وهو الكود التالي :



  • كود إلغاء الاحتفاظ بالمكالمات : *888*31#.

تعمل شركة فودافون على توفير أفضل تجربة مستخدم، ولذلك في حال غلق الهاتف، تصل إليك رسالة تخبرك بأن هناك من حاول الاتصال بك، وتستطيع بعد ذلك الاستعلام عن هذا الرقم من خلال الكود *777#، وهذا الكود يعمل لمرة واحدة فقط بتكلفة 10 قروش، وفي حال طلب الخدمة مرة أخرى سيتم سحب نفس المبلغ، ولكن في حال الرغبة في الاشتراك في خدمة الاحتفاظ بالمكالمات بشكل شهري يمكن كتابة الكود *888*3#، تقدم أيضا شركة أورنج خدمة الاحتفاظ بالمكالمات حتى تتيح الفرصة للمشتركين لأكبر قدر من التواصل.

عقب الاشتراك سيتم سحب خمسة جنيهات شهريا من الرصيد بشكل تلقائي، وعدم معرفة هذا الأمر جعل الكثير يتسائل عن سبب سحب الرصيد، وبعد التحقق تبين أنهم مشتركين في خدمة الاحتفاظ بالمكالمات فودافون، يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة كل الخدمات المشتركين فيها حتى يتم التحكم في عمليات سحب الرصيد.



محمد ابو حورية

مدون واحب الكتابة فى التقنية والاخبار العامة، حاصل على ليسانس أداب قسم صحافة، اتجهت للعمل من خلال الإنترنت منذ عام 2011 الماضي واعمل في مجال التجار الإلكترونية واحب الإطلاع والقراءة وتقديم المساعدة في مجالات التقنية.



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