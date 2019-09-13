كود إلغاء جميع خدمات أورنج مصر لعدم سحب الرصيد بشكل مفاجئ

يشتكي الكثير من عملاء شركات الاتصالات في مصر عن سحب الرصيد بشكل مفاجئ بشكل شهري أو بعد كل عملية شحن دون أن يعرفوا سبب سحب الرصيد، وقد بحثنا في هذا الأمر، وقد تبين لنا أن سبب هذه المشكلة هو الاشتراك في الخدمات، ولذلك نقدم لكم اليوم كود إلغاء جميع خدمات أورنج ، تحديدا الأكواد التي ستجعلك غير مشترك في جميع الخدمات فودافون، وبالتالي لم يتم سحب الرصيد بشكل مفاجئ كما يحدث عند البعض.







كود إلغاء جميع خدمات أورنج مصر

لا يوجد كود واجد يمكن أن يقوم بهذا الأمر، ولكن هناك عدد من الخدمات التي تشترك فيها بدون أن تدري هي التي تسحب منك الرصيد مثل خدمة الاحتفاظ بالمكالمات، وخدمة الرسائل الإخبارية، وغيرها من الخدمات في شبكة أورنج، نعرض لكم الآن.







كود إلغاء خدمة الاحتفاظ بالمكالمات في أورنج : #757#

كود إلغاء خدمة بلوك #505#

كود إلغاء الرسائل الإخبارية : من خلال إرسال كلمة unsub للرقم المخصص للخدمة، ويمكنكم إجراء اتصال بخدمة العملاء 110 لمعرفة خدمة الرسائل الإخبارية المشترك فيها.

كود إلغاء خدمة الكول تون أورنج : #9999#.

تستطيع أيضا إلغاء كل الخدمات التي لا تريدها في أورنج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أورنج مصر، وذلك بعد أن تقوم بعمل حساب خاص بك باستخدام رقمك في أورنج، وبعد ذلك تستطيع معرفة كل تفاصيل حسابك، واستهلاكك للرصيد خلال فترة معينة، وتستطيع تغيير نظامك، الجدير بالذكر أن أورنج قد أعلنت مؤخرا عن نظام أورنج الكينج الذي يقدم العديد من الباقات لعملاء الشركة، ويتميز هذا النظام بتقديم باقات إنترنت عالية، وأيضا باقة مكالمات كبيرة.