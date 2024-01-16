كوبيلوت برو من مايكروسوفت: الإصدار المتقدم للذكاء الاصطناعي بميزات حصرية

مايكروسوفت قد أحدثت ثورة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بإعلانها عن إطلاق النسخة المدفوعة من مساعدها الذكي “كوبيلوت برو”، هذه النسخة تأتي مع مجموعة من الإضافات والتحسينات المتقدمة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير، مما يعد خطوة كبيرة في تعزيز تفاعل المستخدمين مع التقنيات الذكية والارتقاء بالإمكانيات التي توفرها هذه الأدوات إلى مستويات عالية من الكفاءة والفعالية.

تفاصيل الاشتراك:

بسعر 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر، يوفر “كوبيلوت برو” من مايكروسوفت للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المميزات المتطورة، يتم تجديد الاشتراك في الخدمة تلقائيًا كل شهر، مع خيار الإلغاء المتاح في أي وقت حسب رغبة المستخدم، مما يوفر مرونة وسهولة في الاستخدام.

ميزات متقدمة:

“كوبيلوت برو” من مايكروسوفت يتميز بتقديم ميزات متقدمة غير متوفرة في النسخة المجانية، ويتضمن ذلك قدرات فائقة للذكاء الاصطناعي التوليدي، هذه المميزات تدمج بشكل مبتكر مع حزمة مايكروسوفت المكتبية، والتي تشمل تطبيقات رئيسية مثل مايكروسوفت وورد، باوربوينت، إكسل، وأوت لوك، هذا يوفر للمستخدمين إمكانيات تحريرية وتحليلية معززة، ويساعد في تحسين الإنتاجية والكفاءة بطرق مبتكرة.

الإضافات الخاصة بحزمة مايكروسوفت المكتبية:

“كوبيلوت برو” يبرز بقدراته الاستثنائية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، يمكنه توليد وتحرير النصوص وتلخيصها في تطبيقات مثل وورد وون نوت، ويتميز أيضًا بقدرته على إنشاء صور ذكية في باوربوينت، بالإضافة إلى ذلك، يقدم أدوات لتكوين الرسوم البيانية المعقدة في إكسل ويساعد في كتابة مسودات البريد الإلكتروني في أوت لوك، هذه الخصائص تجعله أداة فعالة لزيادة الكفاءة وتعزيز الإبداع في مختلف المجالات.

دعم اللغات والمزايا القادمة:

في الوقت الحالي، يقتصر دعم “كوبيلوت برو” من مايكروسوفت على اللغة الإنجليزية فقط، ومع ذلك، تخطط مايكروسوفت لتوسيع نطاق دعم اللغات ليشمل لغات أخرى، بما في ذلك العربية، ومن المتوقع أن يحدث هذا التوسع خلال النصف الأول من عام 2024، هذه الخطوة ستزيد من إتاحة وفعالية “كوبيلوت برو” لمستخدمين أكثر حول العالم.

مميزات إضافية للمشتركين:

المشتركون في “كوبيلوت برو” من مايكروسوفت يحصلون على مزايا إضافية قيمة، أحد هذه المزايا هو الحصول على رصيد إضافي لإنتاج الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يتمتعون بأولوية الوصول إلى الميزات الجديدة وأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل GPT-4 Turbo، هذا يعني أن المشتركين في هذه الخدمة سيكونون من بين أوائل الأشخاص الذين يجربون التقدمات الأحدث في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تجربتهم ويوفر لهم أدوات أكثر تطورًا وفعالية.

يمثل إطلاق “كوبيلوت برو” خطوة مهمة لمايكروسوفت في تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقدمًا حلولًا مبتكرة ومتقدمة تلبي احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات، ومن المنتظر أن يشهد البرنامج تطورات أكبر في المستقبل القريب.