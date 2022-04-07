كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الأونصة (الخميس 7 أبريل 2022) “ارتفاع مفاجئ”

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الأونصة (الخميس 7 أبريل 2022) هذا السؤال الذي تتناقله الألسن، مع بداية التعاملات صباح اليوم ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 جرام ليصل حتى 232.09 ريال سعودي، ولم يأتي وقت الإغلاق حتى وصل إلى أكثر من 233 ريال سعودي، فيما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالسوق السعودي إلى 203.60 في منتصف تداولات اليوم.

سعر الذهب اليوم في السعودية (عيارات)

الوحدة سعر الذهب اليوم بالريال السعودي سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي عيار 24 233.41 62.24 عيار 22 2013.96 57.06 عيار 21 204.24 54.46 عيار 18 175.06 46.68 عيار 14 136.16 36.31 سعر أونصة الذهب مبيع 7.260.00 1.936.00 سعر أونصة الذهب شراء 7.263.75 1.937.00

سعر الذهب اليوم في السعودية (جنيه)

الوحدة سعر جنيه الذهب اليوم بالريال السعودي عر جنيه الذهب اليوم بالدولار الأمريكي جنيه الذهب عيار 24 1.867.32 497.95 جنيه الذهب عيار 22 1.711.71 456.46 جنيه الذهب عيار 21 1.633.90 435.71

قد يهمك:

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع (الأربعاء 6 أبريل 2022) “استقرار ملحوظ”

كم الذهب اليوم في السعودية بيع (الثلاثاء 5 أبريل 2022) “ارتفاع خجول في السعر”

سعر الذهب اليوم في السعودية (سبائك)