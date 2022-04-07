كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الأونصة (الخميس 7 أبريل 2022) “ارتفاع مفاجئ”

نعيم الشامي

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الأونصة (الخميس 7 أبريل 2022) هذا السؤال الذي تتناقله الألسن، مع بداية التعاملات صباح اليوم  ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 جرام ليصل حتى 232.09 ريال سعودي، ولم يأتي وقت الإغلاق حتى وصل إلى أكثر من 233  ريال سعودي، فيما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالسوق السعودي إلى 203.60 في منتصف تداولات اليوم.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

سعر الذهب اليوم في السعودية (عيارات)

         الوحدة سعر الذهب اليوم بالريال السعودي سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي
عيار 24 233.41 62.24
عيار 22 2013.96 57.06
عيار 21 204.24 54.46
عيار 18 175.06 46.68
عيار 14 136.16 36.31
سعر أونصة الذهب مبيع 7.260.00 1.936.00
سعر أونصة الذهب شراء 7.263.75 1.937.00

سعر الذهب اليوم في السعودية (جنيه)

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         الوحدة سعر جنيه الذهب اليوم بالريال السعودي عر جنيه الذهب اليوم بالدولار الأمريكي
جنيه الذهب عيار 24 1.867.32 497.95
جنيه الذهب عيار 22 1.711.71 456.46
جنيه الذهب عيار 21 1.633.90 435.71

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سعر الذهب اليوم في السعودية (سبائك)

         الوحدة سعر سبائك الذهب اليوم بالريال السعودي سعر سبائك الذهب اليوم بالدولار الأمريكي
سبيكة الذهب اليوم 1 غرام 256.76 68.47
سبيكة الذهب اليوم  2.5 غرام 612.71 163.39
سبيكة الذهب اليوم  5غرام 1.213.76 323.67
سبيكة الذهب اليوم  10 غرام 2.399.51 639.87
سبيكة الذهب اليوم  20 غرام 4.766.33 1.271.02
سبيكة الذهب اليوم  50  غرام 11.834.14 3.155.77
سبيكة الذهب اليوم  100 غرام 23.621.60 6.299.09
سبيكة الذهب اليوم  500 غرام 117.430.46 31.395.87
سبيكة الذهب اليوم  1000 غرام 235.048.90 62.679.71
سعر الأوقية 7.089.92 1.890.65
سعر الأونصة 7.390.68 1.965.76
سعر نصف الأونصة 3.713.49 990.26
سعر التولة 2.798.74 746.33
كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.



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