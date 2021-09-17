كل يوم ميزة.. واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع واحد فقط

بدأ واتساب يختبر ميزة جديدة اليوم، لتكون هذه الميزة هي الثالثة التي يضيفها التطبيق خلال أيام قليلة، ففي بداية الأسبوع الماضي تقريباً أعلن تطبيق المراسلات الفورية عن إضافة ميزة ترانسكرايب والتي تسمح للمستخدمين حول العالم بتحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل مكتوبة منعاً لإحراج البعض حال عدم تمكنهم من الإستماع للرسالة الصوتية.

واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع

وأول أمس أعلن إضافة ميزة جديدة أخرى وهي تنظيف سجل الدردشة أول بأول وذلك للذين يستخدمون ميزة الأجهزة المتعددة، وأصبح الآن بإمكان المستخدم حينما يحذف رسالة من هاتفه مثلاً يتم حذفها أيضاً من جميع الأجهزة المتعددة والمقترنة بنفس الحساب، وذلك بخلاف ما كانت عليه سابقاً.

واليوم أعلن واتساب اختبار ميزته الجديدة، التي تسمح للمستخدم بالعثور على الخدمات المحلية والمتاجر، وذلك على غرار دليل الأعمال التجاري الإلكتروني، وسوف يتم تجريب هذه الميزة لأول مرة في البرازيل ثم بعد ذلك تطبيقها وعرضها لجميع مستخدمي واتس آب.

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ويحظى تطبيقWhatsApp بشعبية كبيرة تخطت الـ2 مليار متابع حول العالم، وذلك بالرغم من إمكانياته ومميزاته الضعيفة، حال ما إذا قمنا بمقارنته بمميزات التطبيقات الأخرى.