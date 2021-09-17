كل يوم ميزة.. واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع واحد فقط

بواسطة إسلام عوض

بدأ واتساب يختبر ميزة جديدة اليوم، لتكون هذه الميزة هي الثالثة التي يضيفها التطبيق خلال أيام قليلة، ففي بداية الأسبوع الماضي تقريباً أعلن تطبيق المراسلات الفورية عن إضافة ميزة ترانسكرايب والتي تسمح للمستخدمين حول العالم بتحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل مكتوبة منعاً لإحراج البعض حال عدم تمكنهم من الإستماع للرسالة الصوتية.

كل يوم ميزة.. واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع واحد فقط

واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع

كل يوم ميزة.. واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع واحد فقط 1 17/9/2021 - 2:29 م

وأول أمس أعلن إضافة ميزة جديدة أخرى وهي تنظيف سجل الدردشة أول بأول وذلك للذين يستخدمون ميزة الأجهزة المتعددة، وأصبح الآن بإمكان المستخدم حينما يحذف رسالة من هاتفه مثلاً يتم حذفها أيضاً من جميع الأجهزة المتعددة والمقترنة بنفس الحساب، وذلك بخلاف ما كانت عليه سابقاً.

كل يوم ميزة.. واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع واحد فقط 2 17/9/2021 - 2:29 م

واليوم أعلن واتساب اختبار ميزته الجديدة، التي تسمح للمستخدم بالعثور على الخدمات المحلية والمتاجر، وذلك على غرار دليل الأعمال التجاري الإلكتروني، وسوف يتم تجريب هذه الميزة لأول مرة في البرازيل ثم بعد ذلك تطبيقها وعرضها لجميع مستخدمي واتس آب.

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ويحظى تطبيقWhatsApp بشعبية كبيرة تخطت الـ2 مليار متابع حول العالم، وذلك بالرغم من إمكانياته ومميزاته الضعيفة، حال ما إذا قمنا بمقارنته بمميزات التطبيقات الأخرى.

كل يوم ميزة.. واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع واحد فقط
كل يوم ميزة.. واتساب يُبدع مجدداً ويختبر ميزته الجديدة والثالثة خلال أسبوع واحد فقط

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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