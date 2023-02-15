كل ما تود معرفته عن Google Bard روبوت الذكاء الصناعي من جوجل المنافس الجديد لتطبيق ChatGPT

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، كان محرك البحث الخاص بشركة Google هو البوابة الأولى والرئيسية لعالم الانترنت، حيث يقوم بمعالجة أكثر من 5.4 مليار عملية بحث يوميًا، لكن بدأ ظهور منافس شرس والذي صنف بأنه أول منافس حقيقي له، وهو روبوت المحادثة التفاعلي (ChatGPT)، المملوك من قبل شركة (OpenAI) ، والتي لاقت دعم كبير من خلال عملاق التكنولوجيا شركة Microsoft، وقد تم الأُعلن عنه خلال شهر نوفمبر 2022، وقد لاقى رواجا كبيرا، حيث حصل على أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في غضون شهرين ونصف فقط منذ إطلاقه.

ولكن سرعان ما انضمت Google إلى المنافسة، حيث كانت من أوائل الشركات التي استعدت لمنافسة ChatGPT، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن الإصدار التجريبي الأول من Bard.

ما هو Google Bard؟

بارد أو كما يدعي Google Bard، هو عبارة عن روبوت دردشة تفاعلي أطلقته شركة جوجل، يوم 6 فبراير في بيان صادر من (ساندار بيتشاي) الرئيس التنفيذي للشركة، والذي من المقرر أن يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، يمكنه الرد على الاستفسارات والطلبات المختلفة بطريقة المحادثة، وذلك من خلال الاعتماد على نماذج لغوية خاصة بتطبيقات الحوار والتي تدعى (LaMDA).

ما هو LaMDA؟

يعد (LaMDA) نموذج لغوي كبير قامت جوجل بتطويره، وقد تم الإعلان عنه قبل عامين، حيث يقوم بفحص الكلام البشري والتعرف على الأوامر والتي نساعده في إنشاء حوار، والذي يقوم باستدعاء الجمل من خلال المواقع الإلكترونية العديدة المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، ويتمتع بقدرة استيعاب هائلة حيث يقوم باستيعاب تريليونات الكلمات الموجودة عبر الانترنت.

كيفية استخدام الروبوت الخاص بجوجل “Google Bard”؟

حتى الآن لم يتم إطلاق Bard للجمهور بشكل رسمي، ويعمل الباحثين المعينين من قبل جوجل بإجراء الاختبارات علية والتأكد من فاعليته، قبل أن الإعلان عنة ليتمكن جميع المستخدمين من الدخول آلية خلال الأسابيع القادمة.

وظيفة Google Bard

دائما ما تسعى شركة جوجل إلى إحداث تقدم في مجال التكنولوجيا، حيث تعتزم خلق ثورة في عملية جمع المعلومات وكيفية استخدامنا لمحركات البحث، وذلك من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يتم استخدام روبوت جوجل Bard في العديد من المهام، ويعتقد بأن أكثر مهام Bard هي: