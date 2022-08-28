كيفية الحصول على كلمة مرور Wi-Fi من هاتفك الأندرويد

من المشكلات القوية التي تواجه العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة هى نسيان كلمة مرور Wi-Fi، والتي ننصح بأن تكون كلمة السر قوية للغاية، حتى تمنع العديد من الأشخاص المتطفلين، الذين يحاولون اختراق الشبكة والدخول عليها والاستفادة من الخدمة مجاناً، بعد سرقة كلمة السر.

كلمة مرور Wi-Fi

وهنا يجب الإشارة أن كلمة السر القوية، التي تتكون من حروف وأرقام ورموز غالباً تمون قوية بقدر يمنع اختراق المتطفلين، ولكن من هم عيوبها أن المستخدم قد ينساها، وسوف نوضح لحضراتكم طريقة العثور على كلمة المرور من هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

خطوات استرداد كلمة المرور

يمكنك الآن الحصول على كلمة مرور Wi-Fi من الهاتف الخاص بك، والذي يعمل بنظام الأندرويد، وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية كما يلي:

يجب في البداية فتح الإعدادات على جهاز أندرويد الخاص بك.

ضرورة الضغط على علامة التبويب Wi-Fi.

يجب تحديد شبكة الواي فاي التي تستخدمها حالياً أو الشبكة التي قمت بحفظها من أجل التعرف على كلمة المرور.

اضغط على رمز الاستجابة السريعة لشبكة Wi-Fi.

هنا قد يلزم الأمر إلغاء قفل الشاشة الخاصة بالهاتف باستخدام رقم التعريف الشخصي، وذلك من أجل فتح قفل الجهاز أو بصمة الإصبع أو كلمة مرور قفل الوجه.

سوف يظهر رمز QR وكلمة مرور Wi-Fi.

يمكنك الاتصال بالجهاز الآخر عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أو باستخدام كلمة المرور.

من خلال الخطوات السابقة يمكنك الحصول على كلمة مرور الواي فاي الخاصة بك من الجوال الذي يعمل بنظام التسغيل أندرويد، والاستمتاع بالدخول للشبكة من جديد في حال فقدان الكلمة.

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