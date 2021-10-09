كلاكيت تاني مرة.. نزوح جماعي من واتساب وInstagram وFacebook‬ بعد العطل الثاني أمس وفيسبوك تعترف

بواسطة إسلام عوض

حالة من الهجرة والنزوح الجماعي شهدها واتساب والمنصات الأخرى التابعة للفيس بوك، وذلك بعد الأعطال المتكررة التي ضربت هذه التطبيقات للمرة الثانية في أقل من أسبوع، واعترفت الشركة بوقوع خلل أصاب مواقعها، وأكدت في تدوينة لها على قيامها بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

كلاكيت تاني مرة.. نزوح جماعي من واتساب وInstagram وFacebook‬ بعد العطل الثاني أمس وفيسبوك تعترف 3 9/10/2021 - 1:15 م
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نزوح جماعي من واتساب وInstagram وFacebook‬ بعد العطل الثاني أمس

كلاكيت تاني مرة.. نزوح جماعي من واتساب وInstagram وFacebook‬ بعد العطل الثاني أمس وفيسبوك تعترف 1 9/10/2021 - 1:15 م

وعبر موقع شركة فيس بوك الخاص على تويتر قالت الشركة بأنها تدرك وجود مشاكل حقيقية في حالة الدخول إلى مواقعها، وأنها تقوم بالعمل على إعادة الأمور إلى نصابها وإلى طبيعتها مرة أخرى، كما تقدمت الشركة بالإعتذار للمرة الثانية في أقل من أسبوع عن هذه الأعطال.

وبعد العطل الأول الذي ضرب منصات مواقع التواصل الإجتماعي التابعة للفيس بوك، شهد واتساب حالة من الهجرة الجماعية الكبيرة إلى التطبيقات المنافسة الأخرى وعلى رأسها تطبيق تيلجرام، والذي شهدت خلال ساعات العطل فقط زيادة مستخدمية بأكثر من 70 مليون مشترك جديد.

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كما شملت هذه الهجرة أيضاً وInstagram وFacebook‬، واستخدام النشطاء لتويتر ونشر النكات للسخرية من إنستجرام وفيس بوك بعد تعطلهم للمرة الثانية.

كلاكيت تاني مرة.. نزوح جماعي من واتساب وInstagram وFacebook‬ بعد العطل الثاني أمس وفيسبوك تعترف 2 9/10/2021 - 1:15 م

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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