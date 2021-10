كلاكيت تاني مرة.. نزوح جماعي من واتساب وInstagram وFacebook‬ بعد العطل الثاني أمس وفيسبوك تعترف

حالة من الهجرة والنزوح الجماعي شهدها واتساب والمنصات الأخرى التابعة للفيس بوك، وذلك بعد الأعطال المتكررة التي ضربت هذه التطبيقات للمرة الثانية في أقل من أسبوع، واعترفت الشركة بوقوع خلل أصاب مواقعها، وأكدت في تدوينة لها على قيامها بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وعبر موقع شركة فيس بوك الخاص على تويتر قالت الشركة بأنها تدرك وجود مشاكل حقيقية في حالة الدخول إلى مواقعها، وأنها تقوم بالعمل على إعادة الأمور إلى نصابها وإلى طبيعتها مرة أخرى، كما تقدمت الشركة بالإعتذار للمرة الثانية في أقل من أسبوع عن هذه الأعطال.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 8, 2021