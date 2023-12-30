أعلنت شركة Oppo الصينية بشكل رسمي أنها ستقوم بالكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة، Oppo Find X7، في حدث منتظر يوم 8 يناير 2024 في الصين. وبحسب ما أعلنته الشركة، فإن سلسلة Oppo Find X7 ستضم هاتفين رئيسيين، هما Oppo Find X7 و Oppo Find X7 Pro.

كشف موعد إطلاق هواتف Oppo Find X7 تحديثات مثيرة في الطريق

وفيما يلي بعض التفاصيل المتوقعة حول هواتف Oppo Find X7 الجديدة:

الهاتف الرئيسي، Oppo Find X7، سيضم شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 2K.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 50 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع، ودقة 13 ميجابكسل للكاميرا المقربة.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 50 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع، ودقة 13 ميجابكسل للكاميرا المقربة. أما الهاتف الرائد، Oppo Find X7 Pro، فسيأتي بشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة 3K.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 50 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع، ودقة 13 ميجابكسل للكاميرا المقربة، ودقة 48 ميجابكسل للكاميرا المخصصة للتصوير الماكرو.

ومن المتوقع أن تأتي هواتف Oppo Find X7 الجديدة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة Qualcomm، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

كما من المتوقع أن تأتي الهواتف بدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هواتف Oppo Find X7 الجديدة في الحدث المنتظر يوم 8 يناير 2024.

باب الحجز مفتوح: Oppo Find X7 و Oppo Find X7 Ultra يتوفران للحجز المبكر

يمكن الآن للمهتمين بالتكنولوجيا حول العالم الحجز المبكر لهاتفي Oppo Find X7 و Oppo Find X7 Ultra عبر متجر Oppo الصيني عبر الإنترنت. تم الكشف عن تكويناتهم وخيارات الألوان بشكل كامل قبل الإعلان الرسمي.

مواصفات Oppo Find X7: تحسينات مبهرة

تشير التقارير إلى أن Oppo Find X7 سيأتي بمجموعة شرائح Dimensity 9300، مع خيارات متعددة للذاكرة العشوائية تتراوح بين 12 و16 جيجابايت، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

Oppo Find X7 Ultra: التقنيات الفائقة وكاميرات مبتكرة

من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo Find X7 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC، وذاكرة ضخمة تصل إلى 16 جيجابايت، مع خيارات للتخزين تصل إلى 512 جيجابايت. تأتي الكاميرات بتكوينات متقدمة، ويُعد أول هاتف بكاميرات مقربة مزدوجة المنظار.

ابتكارات جديدة ومستشعر كاميرا فائق

يأتي هاتف Oppo Find X7 بمستشعر كاميرا Sony LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل، وهو ابتكار يُضفي على الهاتف ميزة إضافية في عالم التصوير الذكي.

هذا الحجم الكبير للمستشعر يوفر عددًا من المزايا للتصوير، بما في ذلك:

التقاط المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى صور أكثر إشراقًا ووضوحًا في ظروف الإضاءة المنخفضة. تحسين الأداء في ظروف الإضاءة الخلفية، حيث يمكن للمستشعر التقاط تفاصيل أكثر في الخلفية. تحسين الأداء في تصوير الفيديو، حيث يمكن للمستشعر تسجيل مقاطع فيديو بجودة أعلى. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مستشعر Sony LYT-900 بتقنية جديدة تسمى “Dual Conversion Gain”، والتي تعمل على تحسين حساسية المستشعر للضوء.

كل هذه المزايا تجعل من مستشعر Sony LYT-900 حلاً مثاليًا للتصوير الذكي، حيث يمكنه التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة في جميع الظروف.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية: إصدار جديد قادم

من المتوقع أيضًا إطلاق إصدار خاص يحمل اسم “إصدار الاتصال عبر الأقمار الصناعية”، الذي سيقدم دعمًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

مشاركة آرائكم: ما رأيكم في التصميم الجديد؟

نتطلع لمعرفة آراء الجمهور حول تصميم هواتف Oppo Find X7. هل شاهدتم التصميم؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم.