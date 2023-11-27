كشف مواصفات سامسونج جالكسي اي 15 5G قبل الإطلاق مع سعر مميز

من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Galaxy A15 5G في وقت قريب، حيث ظهرت مواصفاته في صفحة تسريب على موقع “وول مارت” في الولايات المتحدة.

كشف مواصفات سامسونج جالكسي اي 15 5G قبل الإطلاق مع سعر مميز

تصميم قياسي وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل في Galaxy A15 5G

يتميز الهاتف الجديد بتصميم قياسي لسامسونج، مع شاشة تحمل فتحة قطرية لكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، وتظهر الحواف السفلية للشاشة بسمك أكبر قليلاً.

مواصفات قوية تتضمن شاشة FHD+ ومعالج MediaTek في Galaxy A15 5G

تفترض المواصفات أن يأتي Galaxy A15 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، ومعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus، إضافة إلى 4 جيجابايت من الرام و128 جيجابايت من التخزين. الشاشة قد تحمل دقة FHD+ وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في Galaxy A15 5G

تتضمن المواصفات كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا يصل إلى 25 وات. يعمل الهاتف بنظام Android 14 تحت واجهة One UI.

سعر منافس لـ Galaxy A15 5G وتساؤل حول موعد الإطلاق

وفقًا لصفحة وول مارت، يُتوقع أن يكون سعر Galaxy A15 5G حوالي 139 دولارًا في الولايات المتحدة، ما يعادل حوالي 4280 جنيهًا مصريًا. لكن لا تزال سامسونج لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف.