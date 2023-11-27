تقنية

كشف مواصفات سامسونج جالكسي اي 15 5G قبل الإطلاق مع سعر مميز

محمد الحكيم

من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Galaxy A15 5G في وقت قريب، حيث ظهرت مواصفاته في صفحة تسريب على موقع “وول مارت” في الولايات المتحدة.

كشف مواصفات سامسونج جالكسي اي 15 5G قبل الإطلاق مع سعر مميز

تصميم قياسي وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل في Galaxy A15 5G

يتميز الهاتف الجديد بتصميم قياسي لسامسونج، مع شاشة تحمل فتحة قطرية لكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، وتظهر الحواف السفلية للشاشة بسمك أكبر قليلاً.

مواصفات قوية تتضمن شاشة FHD+ ومعالج MediaTek في Galaxy A15 5G

تفترض المواصفات أن يأتي Galaxy A15 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، ومعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus، إضافة إلى 4 جيجابايت من الرام و128 جيجابايت من التخزين. الشاشة قد تحمل دقة FHD+ وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في Galaxy A15 5G

تتضمن المواصفات كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا يصل إلى 25 وات. يعمل الهاتف بنظام Android 14 تحت واجهة One UI.

سعر ومواصفات Galaxy A15 5G

سعر منافس لـ Galaxy A15 5G وتساؤل حول موعد الإطلاق

وفقًا لصفحة وول مارت، يُتوقع أن يكون سعر Galaxy A15 5G حوالي 139 دولارًا في الولايات المتحدة، ما يعادل حوالي 4280 جنيهًا مصريًا. لكن لا تزال سامسونج لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف.

المواصفات Galaxy A15 5G
الشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش
الدقة FHD+ مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز
المعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus
الذاكرة العشوائية (RAM) 4 جيجابايت
التخزين الداخلي 128 جيجابايت (النسخة الأساسية)
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل
الكاميرا الثانوية 5 ميجابكسل (عريضة)
الكاميرا الثالثة 2 ميجابكسل (ماكرو)
الكاميرا الأمامية (سيلفي) 13 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن يصل إلى 25 وات
النظام الأساسي Android 14 مع واجهة One UI
السعر المتوقع في الولايات المتحدة حوالي 139 دولارًا
السعر المتوقع بالجنيه المصري حوالي 4280 جنيهًا (دون احتساب الضرائب)

 


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عن الكاتب:
محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007، أسعى إلى حياة الرفاهية وأحب نشر المحتوى الصحفي خاصة الخدمي الذي يساعد القاريء على الوصول إلى إما المعلومة المفيدة أو استخدام ما أنشره في حياته في جميع أنحاء المجالات، وأتمنى الرقي لشعبي العربي وانتشار السلام في العالم أجمع والمعيشة الجيدة للجميع وحل جميع مشاكل العالم لكي تسود مشاعر الحب والسلام والرحمة بين الجميع.


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