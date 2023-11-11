تعتزم شركة سامسونج البدء في إطلاق هواتفها الذكية لعام 2024، ومن المتوقع أن تنطلق المجموعة الجديدة بواسطة هاتف Galaxy A15. يُعتبر هذا الهاتف من الفئة المتوسطة ويعد تحسينًا على سابقه Galaxy A14 5G. تقرير حديث يكشف عن جميع مواصفات وسعر هاتف Galaxy A15 5G في تفاصيل مسربة.

كشف تفصيلي عن سامسونج جالكسي اى 15 5G في تسريب جديد

مواصفات الشاشة والعرض المبهرة

تشير المعلومات المسربة، التي قدمها المسرب Paras Guglani، إلى أن هاتف Galaxy A15 سيتمتع بشاشة قياسية بحجم 6.5 إنش بدقة Full HD+ ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. وفي تحسين كبير، يفترض أن يكون الهاتف مجهزًا بشاشة OLED، وهو تطوير عن الشاشة LCD التي كانت موجودة في Galaxy A14 5G.

كاميرا قوية ومعالج متقدم

من المتوقع أن يأتي Galaxy A15 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة بزاوية 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وتتيح الكاميرا الرئيسية خاصية التكبير الرقمي بنسبة 10x، فيما توفر الكاميرا الأمامية دقة 13 ميجابكسل. يضم الهاتف معالج MediaTek Dimensity 6100+، وهو يعد بتقديم أداء قوي مع نواة CPU من نوع Cortex-A77 وست نوى CPU من نوع Cortex-A55، بالإضافة إلى معالج رسومي Mali-G57 MC2.

تقنيات متقدمة ونظام تشغيل مستقبلي

يتوقع أن يأتي Galaxy A15 بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، وتخزين داخلي يصل إلى 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة microSD. سيعمل الهاتف بنظام Android 13، ومن المتوقع تحديثه إلى Android 14 في وقت لاحق.

بطارية قوية وتقنيات الاتصال المتطورة

يتمتع Galaxy A15 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم لشحن سريع بقوة 25 واط، وهو تحسين عن الإصدار السابق Galaxy A14 5G. يحمل الهاتف ميزات مثل GPS، 5G، فتحة بطاقة SIM مزدوجة، Wi-Fi 5، Bluetooth 5.2، NFC، منفذ USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقطر 3.5 ملم، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

تصميم وألوان أنيقة بسعر معقول

من المتوقع أن يكون Galaxy A15 متاحًا بألوان أسود وأزرق، ومن المتوقع أن يتم طرحه بسعر يبلغ 150 دولارًا في الولايات المتحدة. إذا تأكدت هذه المعلومات، فإن Galaxy A15 يبدو وكأنه هاتف ذكي متقدم يقدم قيمة جيدة مقابل السعر.