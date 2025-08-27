كشف الستار عن سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A07 الاقتصادي الجديد

أطلقت شركة سامسونج للهواتف المحمولة هاتف Samsung Galaxy A07 بالخارج، والذي يأتي بوزن 184 جرام مع أبعاد 164.4×77.4×7.6 مم، كما إنه مقاوم للماء والغبار يشهادة IP54 ويدعم شبكات اتصال حتى الجيل الخامس، بالإضافة إلى دعمه لمنفذ سماعات 3.5 مللي ومستشعر التقارب الحقيقي، ويضم بطارية ضخمة تدوم طويلًا بجانب العديد من المواصفات التي سنوضحها عبر المقال.

تم تصنيع هاتف سامسونج الجديد بخامات خارجية من البلاستيك، وهو يعد الجيل الجديد لهاتف Galaxy A06 وقد قامت الشركة بطرحة في الخارج بالمواصفات التالية:

المواصفات التفاصيل المعالج ميدياتك Helio G99 ثماني النواه الشاشة نوعها PLS LCD مقاس 6.7 بوصة بجودة HD ودقة 720×1600 بيكسل مساحة التخزين يأتي بمساحة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل و تدعم تصوير الفديوهات بجودة 1080p@30fps الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي مخصصة للعزل البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط نظام التشغيل اندرويد 15 ألوان الهاتف البنفسجي، الأخضر، البني السماعات الخارجية ستريو

تم تسعير هاتف سامسونج الجديد في إندونسيا على النحو التالي: