تقنية

كشف الستار عن سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A07 الاقتصادي الجديد

آلاء الجوهري

أطلقت شركة سامسونج للهواتف المحمولة هاتف Samsung Galaxy A07 بالخارج، والذي يأتي بوزن 184 جرام مع أبعاد 164.4×77.4×7.6 مم، كما إنه مقاوم للماء والغبار يشهادة IP54 ويدعم شبكات اتصال حتى الجيل الخامس، بالإضافة إلى دعمه لمنفذ سماعات 3.5 مللي ومستشعر التقارب الحقيقي، ويضم بطارية ضخمة تدوم طويلًا بجانب العديد من المواصفات التي سنوضحها عبر المقال.

تم تصنيع هاتف سامسونج الجديد بخامات خارجية من البلاستيك، وهو يعد الجيل الجديد لهاتف Galaxy A06 وقد قامت الشركة بطرحة في الخارج بالمواصفات التالية:

المواصفات التفاصيل 
المعالج ميدياتك Helio G99 ثماني النواه
الشاشة  نوعها PLS LCD مقاس 6.7 بوصة بجودة HD ودقة 720×1600 بيكسل
مساحة التخزين يأتي بمساحة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
الكاميرا الأمامية  بدقة 8 ميجا بيكسل وتدعم تصوير الفديوهات بجودة 1080p@30fps 
الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي مخصصة للعزل
البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط
نظام التشغيل اندرويد 15 
ألوان الهاتف  البنفسجي، الأخضر، البني
السماعات الخارجيةستريو
تم تسعير هاتف سامسونج الجديد في إندونسيا على النحو التالي:

  • سعر النسخة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام هو 85 دولار.
  • أما سعر النسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام 100 دولار.
  • بينما سعر الاصدار 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام هو 140 دولار.
عن الكاتب:
آلاء الجوهري

كاتبة صحفية لدي نجوم مصرية حاصلة على شهادة بكالوريوس نظم معلومات إدارية، أسعى دائمًا إلى تقديم معلومات مفيدة للزائر بكل شفافية ووضوح


