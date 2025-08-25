كشف الستار عن سعر ومواصفات هاتف HONOR Magic V Flip 2 القابل للطي بالخارج
أعلنت شركة هونر عن هاتف HONOR Magic V Flip 2 الرسمي الجديد القابل للطي بالسوق الصيني، ويأتي ظهر الهاتف من الزجاج مع فريم من الألومنيوم وبوزن 204 جرام، كما إنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP58/IP59 ويدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس بجانب العديد من المواصفات التي سنطرحها عبر المقال.
طرحت هونر هاتفها الجديد بالسوق الصيني ليكون منافس قوي لهاتف Galaxy Z Flip 7، حيث يمتلك المواصفات التالية:
|المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
|معالج كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة
|الشاشة
|الخارجية مقاس 4 بوصة وبدقة 1200×1092 مع سطوع يصل إلى 3600 شمعة، أما الشاشة الداخلية فهي بقياس 6.82 بوصة وأبعاد 21.9 بدقة 2868×1232 وسطوع يصل إلى 5000 شمعة
|مساحة التخزين
|256 أو 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، أو 1 تيرا مع 12 أو 16 جيجا رام
|الكاميرا الأمامية
|بدقة 50 ميجا بيكسل، كما إنها تدعم تصوير الفديوهات بجودة 2160p@30fps
|الكاميرا الخلفية
|ثنائية الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل وبها مثبت بصري، الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل وهي النسئولة عن التصوير بزاوية واسعة
|البطارية
|5500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، واللاسلكي العكسي بقوة 7.5 واط
|نظام التشغيل
|اندرويد 15
|ألوان الهاتف
|الأبيض، الأزرق الغامق، البني، البنفسجي
|السماعات الخارجية
|نوع استيريو
- تم تسعير الهاتف في السوق الصيني للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 765 دولار.
- أما سعر النسخة 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام فبسعر 835 دولار.
- بينما النسخة 1 تيرا مع 12 جيجا رام فهي بسعر 905 دولار.
- سعر النسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام هو 1045 دولار.