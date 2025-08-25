كشف الستار عن سعر ومواصفات هاتف HONOR Magic V Flip 2 القابل للطي بالخارج

أعلنت شركة هونر عن هاتف HONOR Magic V Flip 2 الرسمي الجديد القابل للطي بالسوق الصيني، ويأتي ظهر الهاتف من الزجاج مع فريم من الألومنيوم وبوزن 204 جرام، كما إنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP58/IP59 ويدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس بجانب العديد من المواصفات التي سنطرحها عبر المقال.

طرحت هونر هاتفها الجديد بالسوق الصيني ليكون منافس قوي لهاتف Galaxy Z Flip 7، حيث يمتلك المواصفات التالية:

المواصفات التفاصيل المعالج معالج كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة الشاشة الخارجية مقاس 4 بوصة وبدقة 1200×1092 مع سطوع يصل إلى 3600 شمعة، أما الشاشة الداخلية فهي بقياس 6.82 بوصة وأبعاد 21.9 بدقة 2868×1232 وسطوع يصل إلى 5000 شمعة مساحة التخزين 256 أو 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، أو 1 تيرا مع 12 أو 16 جيجا رام الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما إنها تدعم تصوير الفديوهات بجودة 2160p@30fps الكاميرا الخلفية ثنائية الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل وبها مثبت بصري ، الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل وهي النسئولة عن التصوير بزاوية واسعة البطارية 5500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، واللاسلكي العكسي بقوة 7.5 واط نظام التشغيل اندرويد 15 ألوان الهاتف الأبيض، الأزرق الغامق، البني، البنفسجي السماعات الخارجية نوع استيريو