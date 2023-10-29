شاومي تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة وتش S3 بنظام HyperOS وميزات رائعة

كشفت شركة شاومي الصينية عن أحدث إضافة لعائلة ساعاتها الذكية، وهي ساعة تش S3، والتي تأتي بنظام تشغيل جديد يعرف بـ HyperOS، تتميز هذه الساعة بميزات مبتكرة وقوية تجعلها منافسًا قويًا في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.

تخصيص الواجهة:

إحدى ميزات ساعة تش S3 هي إمكانية تخصيص وتغيير حافات الشاشة وفقًا لتفضيلات المستخدم، هذا يتيح للمستخدم تجربة فريدة وشخصية على الساعة، بالإضافة إلى ذلك، تمتاز برسوم متحركة ديناميكية ومؤثرات صوتية حصرية تضيف لمسة من الفخامة والدقة.

أوضاع رياضية متعددة:

تأتي ساعة تش S3 بأكثر من 150 وضع رياضي مختلف، مما يشمل معظم الأنشطة والرياضات التي يمكك ممارستها، هذا يعني أنها ستكون الرفيق المثالي لأسلوب حياتك الرياضي.

قياس دقيق لنبضات القلب وأكسجين الدم:

تمتاز هذه الساعة بحساسات عالية الدقة تقوم بقياس نبضات القلب عبر 12 قناة مختلفة، هذا يضمن دقة أعلى في القياسات بنسبة تصل إلى 20% حسب الشركة المصنعة، بالإضافة إلى ذلك، تأتي مع نظام GPS عالي الدقة لتتبع موقعك بدقة.

مراقبة شاملة للصحة:

تقدم الساعة ميزات متعددة لمراقبة الصحة، بما في ذلك تتبع النشاط البدني، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة مستوى الضغط العصبي، ومراقبة نومك، يمكنها أيضًا قياس الضغط الجوي ومستوى الإضاءة المحيطة.

شاشة رائعة:

تأتي شاشة الساعة بقياس 1.43 إنش بتقنية AMOLED وبدقة 466 × 466 بكسل، توفر سطوعًا يصل إلى 600 شمعة، مما يجعلها سهلة القراءة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

عمر البطارية القوي:

تحمل الساعة بطارية بسعة 486 ميلي أمبير، وهذا يكفي لتشغيلها لفترة تصل إلى 15 يومًا من الاستخدام العادي، وإذا قررت تفعيل وضع الشاشة الدائمة، فإن البطارية تستمر لمدة تصل إلى 5 أيام (يمكن أن يختلف ذلك قليلًا في النسخة التي تدعم شبكات الجيل الرابع).

تصميم أنيق:

تأتي ساعة تش S3 بتصميم مميز مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، يمكنك اختيار الإصدار الذي يناسبك، سواء كان مع شريحة اتصال eSIM وسوار جلدي بسعر 150 دولارًا أمريكيًا، أو النسخة القياسية مع سوار مطاطي بسعر 110 دولارًا.

ميزات ساعة شاومي وتش S3