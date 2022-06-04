“كاميرا ولا في الخيال”.. مواصفات هاتف Vivo X80 Pro الجديد

تعتبر شركة فيفو واحد من أكبر الشركات الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة، والتي انتشرت في الفترة السابقة بشكل كبير جدا، وتستعد شركة فيفو لإطلاق أحدث إصدار لها من الهواتف المحمولة هو Vivo X80 Pro ومن أهم ما يميز هذا الإصدار عن سابقيه إنه يحتوى على مستشعر أكبر للبصمة تم دمجه أسفل شاشة الهاتف، والذي يجعله سهل الفتح تماما حتى لو كانت أصابعك مبللة بالماء ودون الحاجة لمحاذاة الإبهام، وسوف نتعرف في هذا المقال على مواصفات الهاتف الجديد.

مواصفات رائدة للهاتف الجديد من فيفو:

• معالج الهاتف Snapdragon 8 Gen 1.

• ذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجا بايت.

• ذاكرة تخزين عشوائية (رام) تبلغ سعتها 12 جيجا بايت.

• الشاشة منحنية من نوع OLED.

• حجم الشاشة 6.78 بوصة

• دقة الشاشة 1440 بكسل.

• معدل التحديث الخاص بها يصل إلى تردد 120 هرتز.

• بطارية قوية وكبيرة وتصل سعتها إلى 4700 مللي أمبير في الساعة.

• تدعم بطارية الهاتف خاصية الشحن السريع في وقت بسيط بقدرة تصل إلى 80 وات.

• كما يدعم الهاتف خاصية الشحن اللا سلكي بقدرة تصل إلى 50 وات.

• يحتوى على غرفة للتبريد بالأسفل للحفاظ على حرارة الجهاز لوقت أطول، مما يؤدي إلى الحفاظ على الأداء الجيد للهاتف لوقت طويل جدا بدون أن يسخن، لا سيما عند تسجيل مقاطع فيديو طويلة.

• يحتوى على كاميرا خلفية رباعية تصل دقتها إلى 50، و48، و12، و8 ميجا بكسل.

• كاميرا أمامية تصل دقتها إلى 32 ميجا بكسل.