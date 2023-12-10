قامت شركة شاومي بإطلاق هاتف Redmi 13C 5G والذي جاء ضمن الفئة الإقتصادية، حيث قدمت شاومي هذا الهاتف بمواصفات رائعة وسعر ممتاز لا يتعدى الـ 120 دورلا، وتستهدف شاومي بهذا الهاتف الفئات الشبابية، حيث جاء الهاتف بشكل عصري أنيق وجذّاب ومواصفات ممتازة مقارنة بسعر الهاتف الذي يعتبر صديق للميزانية.

كاميرا رائعة ومميزات خيالية| هاتف Redmi 13C 5G الإقتصادي أرخص هواتف شاومي وصديق الميزانية

هاتف شاومي الإقتصادي Redmi 13C 5G

وفي السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شاومي الإقتصادي Redmi 13C 5G، والتي جاءت وفق ما يلي.

تصميم الهاتف لامع وأنيق.

كاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل.

يدعم شبكات الجيل الخامس.

الشاشة من نوع IPS LCD.

مقاس الشاشة 6.74 بوصة.

معدل التحديث 90 هرتز.

جودة العرض HD+.

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المعالج والذواكر

نوع المعالج Dimensity 6100+.

دقة التصنيع 6 نانومتر.

الرام 8 و6 و4 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 256 و 128 جيجا بايت.

الكاميرات والبطارية