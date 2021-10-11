كاميرا ايفون 13 برو ماكس vs شاومي 11 تي برو.. الأقوى في 2021

قدم ايفون 13 برو ماكس تجربة مميزة للغاية في التصوير بكاميرا ثلاثية خرافية تشبه كاميرا ايفون 12 برو ماكس في الشكل لأنها تختلف عنها في الإمكانيات والتجهيزات، وفي إطار المنافسة القوية بين الشركات في تطوير الكاميرات لإبهار المتابعين لسوق الهواتف الذكية، دخلت شاومي في المنافسة على لقب الهاتف صاحب أقوى كاميرا لعام 2021، حيث أطلقت شاومي هاتف شاومي 11 تي برو بكاميرات بقدرات خرافية، وفي هذه المقالة نستعرض إمكانيات كاميرات الهاتفين بصورة محددة والحكم لك عزيزي القارئ.

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كاميرا ايفون 13 برو ماكس.. هل هي الأقوى في 2021؟

جاءت كاميرا ايفون 13 برو ماكس بتحسينات عديدة منها زيادة حجم مستشعرات الكاميرات.

وفي الوقت نفسه كاميرات ايفون 13 برو max قادرة على التصوير بدقة أكبر من ايفون 12 برو ماكس بنسبة تتجاوز الـ47%.

الكاميرات الرئيسية في الايفون الجديد كانت بدقة 12+12+12.

وضعت أبل ميزة خرافية في هاتفها الجديد iphone 13 pro max وهي ناقل التركيز الأوتوماتيكي في الفيديو، وهو ما يؤهل الهاتف للتصوير السينمائي.

تعتمد تكنولوجيا ناقل التركيز الأوتوماتيكي على تغيير تركيز الكاميرا من وجه إلى وجه أخر إذا تم تحريك الهاتف باتجاه شخص آخر في نفس الكادر.

وفي الوقت نفسه أصبح ايفون 13 برو max يقدم تجربة تصوير ليلي استثنائية بفضل زيادة البعد البؤري الذي يساعد على تجميع الضوء بصورة أكبر.

كاميرا شاومي تي 11 برو

تأتي كاميرا شاومي تي 11 برو الرئيسية بدقة خرافي هي 108 ميجا بكسل ويتنافس مع ايفون 13 برو max في جودة الصور الملتقطة ليلًا.

وفي الوقت نفسه يتميز هذا الهاتف بسرعة التعامل مع مستوى الإضاءة حواله بدون تدخل لإعطاء أفضل إضاءة للصورة.

يقدم هاتف شاومي الجديد تجربة إظهار الألوان بشكل أكثر أكبر من الواقع وأكثر جمالا.

يعتمد الهاتف الجديد على اندرويد 11 مما يساعده على معالجة الصور بشكل أفضل وسريع وبالتالي الحصول على نتائج أفضل.