كاميرا احترافية بين يديك.. أغرب هاتف من فيفو للفوتوغرافر: X200 Ultra

في عالم الهواتف الذكية، يتزايد التركيز على الكاميرا كمحور أساسي للتطوير، وخاصة مع تصاعد المنافسة في فئة الهواتف الرائدة، هذا ما فعلته شركة فيفو بإصدارها لهاتف X200 Ultra، الذي لا يكتفي فقط بقدرات تصوير متقدمة مدمجة، بل يأتي مع طقم تصوير احترافي (Photography Kit) رسمي، من تصميم شركة PGYTech، المتخصصة في ملحقات الكاميرات الاحترافية.

في هذه السطور، نسلط الضوء على هذا الهاتف الرائد ومزايا الطقم الذي يرافقه، والذي يشكل نقلة نوعية في تصوير الهواتف الذكية.

طقم التصوير الاحترافي.. أكثر من مجرد غطاء

يتضمن طقم التصوير المخصص لهاتف vivo X200 Ultra مجموعة متكاملة من الإكسسوارات التي تعزز من تجربة التصوير بشكل غير مسبوق في عالم الهواتف وهو كالتالي:

غطاء حماية بتصميم قوي وفاخر، مصنوع من الجلد الصناعي، يتضمن حلقة تثبيت للعدسات، وحامل قابل للفتح، بالإضافة إلى مواضع لربط حمالات اليد.

مقبض بطارية (Battery Grip) يضيف سعة 1500 مللي أمبير للهاتف، ويحتوي على أزرار مخصصة للتصوير، وتسجيل الفيديو، وزر للتحكم بعمل البطارية كـ”باور بنك”، بالإضافة إلى قرص دوار للتحكم بإعدادات التصوير.

عدة حلقات معدنية وبلاستيكية لتثبيت العدسة أو الفلاتر أو لتقليل الأبعاد عند عدم الحاجة للملحقات.

عدسة تليفوتو إضافية تحمل توقيع Zeiss الألمانية، وتوفر تقريبًا بصريًا إضافيًا بمقدار 2.35x على الكاميرا المقربة الأساسية (85 ملم)، لتصل إلى 200 ملم حقيقي.

عدسة Zeiss التليفوتو.. سلاح سري في يديك

العدسة التليفوتو الإضافية هي نجم الطقم بامتياز، فهي:

تزيد البعد البؤري إلى 200 ملم، ما يتيح لقطات بورتريه أكثر إحكامًا، أو التقاط صور لأجسام بعيدة بجودة عالية.

مصنوعة من معدن وزجاج عالي الجودة، تزن 209 جرام وتمنح الهاتف مظهرًا يشبه الكاميرات الاحترافية.

يجب استخدامها فقط مع كاميرا التليفوتو للهاتف، وتعمل عند تفعيل وضع خاص داخل النظام.

عند التركيب، تحجب مجال الرؤية عن الكاميرات الأخرى (الواسعة والعادية)، لكن يمكن إزالتها أو استبدالها بحلقات مختلفة حسب الحاجة.

صور وفيديوهات بجودة احترافية

من أهم المميزات التي يقدمها هاتف vivo X200 Ultra، مع طقم التصوير الخاص به:

1. البورتريه:

تعزز العدسة عمق الميدان والعزل البصري (Bokeh) بشكل واضح.

الصور الملتقطة بالعدسة أكثر حدة وتفصيلاً مقارنة بالتقريب الرقمي.

2. التقريب البعيد:

يمكن الوصول إلى 400 مم، 800 مم وحتى 1600 مم عبر التكبير الرقمي بعد استخدام العدسة، مع الحفاظ على جودة جيدة حتى 800 مم.

عند 1600 مم، تقل الجودة، لكنها تبقى مقبولة لبعض الاستخدامات.

3. الإضاءة المنخفضة:

العدسة تُحدث فرقًا واضحًا في التفاصيل عند التصوير الليلي، مع تقليل الضوضاء وتحسين النقاء مقارنة بالتقريب الرقمي.

4. الفيديو:

الأداء في الفيديو ممتاز سواء في ضوء النهار أو في الإضاءة المنخفضة.

العدسة تُحسن التفاصيل والحدة مقارنة بالتقريب الرقمي الافتراضي.

السعر والتوافر

يأتي طقم التصوير مع إصدار واحد فقط من الهاتف: 16 جيجابايت رام / 1 تيرابايت تخزين.

سعر الهاتف مع الطقم: حوالي 1200 يورو (قبل الضرائب والرسوم الجمركية).

يمكن شراء الهاتف وحده بسعر 860 يورو تقريبًا لنسخة 16/512 جيجابايت، بدون الطقم.

هل يستحق هاتف vivo X200 Ultra الشراء؟

هاتف vivo X200 Ultra هو واحد من أفضل الهواتف في السوق من حيث قدرات التصوير، لا سيما مع طقم التصوير الاحترافي الذي يضعه في فئة قريبة من الكاميرات الاحترافية، فالعدسة التليفوتو المميزة من Zeiss تعزز من قدراته في تصوير البورتريه والمشاهد البعيدة، سواء للصور أو الفيديو.

لكن، الاستثمار في هذا الهاتف والطقم يتطلب تفكيرًا جادًا من حيث السعر، وتوفر الدعم ما بعد البيع، واحتمالية الرسوم الجمركية عند الاستيراد، لذلك فهو موجه لفئة المستخدمين المحترفين أو عشاق التصوير الذين لا يمانعون في دفع مبالغ كبيرة مقابل أقصى قدر من الأداء والجودة.

إذا كنت من هواة التصوير أو من صانعي المحتوى المحترفين، فإن vivo X200 Ultra مع طقم PGYTech هو ترسانة متكاملة بين يديك.