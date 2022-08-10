كاميرات خلفية بدقة 50 ميجا.. «Xaiomi» تعلن إطلاق هاتفها الجديد «Redmi 10 5G»

أعلنت شركة «شاوميXaiomi» الصينية من خلال علامتها التجارية «ريدمي Redmi »، إطلاق هاتفها الجديد Redmi 10 5G ، موضحة أنه يجمع مميزات عديدة من حيث إمكانيات الجهاز ودقة عدسات الكاميرات الأمامية والخلفية وصولًا إلى سعره التنافسي، مؤكدة أن هذه النسخة تعتبر توأم من Redmi Note 11e ، والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، بحسب ما ذكره موقع “جيز مو شينا” التقني.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد Redmi 10 5G ، يتميز بإمكانيات قوية مقابل سعره الزهيد، حيث تتضمن بعض الميزات البارزة شاشة عرض كبيرة، وكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة.

مميزات هاتف Redmi 10 5G

وبحسب شركة «شاوميXaiomi»، فإن الهاتف يحتوي على شاشة نوع IPS LCD ، قياس 6.58 بوصة، و توفر دقة Full HD + ، تبلغ 1080 × 2048 بكسل ، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ، ووجود طبقة حماية نوع Gorilla Glass، أما بالنسبة للتصوير، يقدم هاتف Redmi 10 5G بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 بوصة، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

وتابعت الشركة، أن هاتف Redmi 10 5G يعمل بمعالج نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، بذاكرة وصول عشوائي نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية تخزين نوع UFS 2.2.، بإصدار 3 سعات، الأول 4 جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت، والثاني سعة 4 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت تخزين ، والثالث سعة 6 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت، كما يتم تشغيل الهاتف على نظام Android 12 مع واجهة مستخدم MIUI 13.

وأكدت الشركة الصينية المصنعىة، أن هاتف Redmi 10 5G يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 18 واط فقط، ويتميز بصفات أمان مثل قارئ بصمات الأصابع والتعرف على الوجه، موضحة أنه يوفر مميزات أخرى مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و NFC و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر.

وكشفت الشركة موقع “جيز مو شينا” التقني، أن هاتفها الذكيRedmi 10 5G سعة 4 جيجا بايت، و 128 جيجا بايت يبلغ حوالي 180 دولارا أمريكيا (ما يعادل 3 آلاف و 400 جنيه مصري)، أما الإصدار بسعة 6 جيجا بايت و 128 جيجا بايت يبلغ سعر 194 دولار أمريكي (ما يعادل 3 آلاف و 700 جنيه مصري).