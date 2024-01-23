كافيار تكشف عن مجموعة ‘عصر التنين’ لهاتف جالاكسي S24 Ultra: ترف وتكنولوجيا بلمسات فنية

أزاحت كافيار، العلامة التجارية الفاخرة المتخصصة في تخصيص أجهزة آبل وسامسونج، الستار عن مجموعتها الجديدة ‘عصر التنين’ المخصصة لهاتف جالاكسي S24 Ultra، والتي تُعد تكريمًا لمكانة سامسونج في قطاع التكنولوجيا، متمثلةً برمز التنين.

جالاكسي S24 Ultra Yong: الفخامة والتكنولوجيا معًا

يبرز منتج جالاكسي S24 Ultra Yong في مجموعة ‘عصر التنين’، حيث يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا، بتصميم من التيتانيوم مع طلاء PVD الأسود يذكرنا بالساعات السويسرية الفاخرة، وبسعر 15,000 دولار.

العناصر الزخرفية والحرفية

يتميز هاتف جالاكسي S24 Ultra Yong بعناصره الزخرفية، مثل النقش المتقن لتنين كوري مطلي بالذهب عيار 24 قيراط، والذي يرمز إلى قوة ومكانة سامسونج، يضم الجهاز أيضًا التوربيون CVR ELT3350A، آلية اللف اليدوية المزينة بـ19 جوهرة، والتي تضفي لمسة من فن صناعة الساعات الراقية على الهاتف.

النقوش الفلكية والاندماج الثقافي

تمثل العلامات الفلكية، المصنوعة من الإيناميل على التيتانيوم والمطلية بالـPVD، اندماج الثقافات الشرقية والغربية، وهو جزء من استراتيجية سامسونج.

موديلات الأبراج والتوفر المحدود من كافيار

تشمل مجموعة كافيار أيضًا موديلات مزينة بعلامات الأبراج، بأسعار تبدأ من 9,000 دولار، يتم إنتاج 24 وحدة فقط من جالاكسي S24 Ultra Yong، بينما يتوفر 99 وحدة من كل موديل للأبراج.

التصاميم الباذخة من كافيار

تشتهر كافيار بتصاميمها الفاخرة للهواتف الذكية، مثل iPhone 15 Pro Max المزين بالذهب عيار 23 قيراط وبسعر 1100 دولار، وإصدار الأغطية الصديقة للبيئة Custom FineWoven المزينة بجلد Hermes وتيجان الذهب عيار 24 قيراط لموديلات iPhone 15، المتوفرة بين 2060 و 2200 دولار.

مجموعة “عصر التنين” من كافيار لهاتف جالاكسي S24 ألترا