قيود جديدة على استخدام أداة محرر الصور السحري من قبل جوجل

قامت جوجل بفرض قيود على “محرر الصور السحري” الخاص بها لمنع استخدامه في حالات معينة، تُعد هذه الأداة وسيلة فريدة ومتقدمة لتحرير الصور، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور وأداء مهام معقدة للغاية، وهي تمثل تطويراً لأداة الممحاة السحرية المعروفة منذ سنوات، ومع ذلك، قررت جوجل فرض بعض القيود على استخدام هذه الأداة نظرًا لاحتمالية سوء الاستخدام.

تعرض الأداة رسالة خطأ عند محاولة تعديل صور هويات الأفراد أو الفواتير أو أي وثائق تحمل طابعًا رسميًا أو تحتوي على معلومات تعريف شخصية.

كما تمنع الأداة محاولة تعديل الوجوه أو الأشخاص أو أجزاء من الأجسام، بالإضافة إلى قيود أخرى مثل مسح التحديدات الكبيرة أو نقلها، تجمع أداة “محرر الصور السحري” بين قدرات بعض الأدوات التي قدمتها جوجل في وقت سابق، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تحسين الصور بسرعة وبدون الحاجة إلى خبرة واسعة في مجال تحرير الصور.

تتوفر أداة محرر الصور السحري حالياً لأصحاب هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro الذكية، ومن المتوقع أن تُطلق جوجل هذه الأداة لهواتف Pixel الأخرى ولمشتركي خدمات Google One وGoogle Workspace في المستقبل.