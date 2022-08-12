قيمة مقابل سعر.. شاومي تخوض صراع الهواتف القابلة للطي بإصدار Mix Fold 2

خلال الفترة الماضية، أعلنت شركة شاومي الصينية، عن دخولها في سباق المنافسة الجديد الذي يتعلق بسوق الهواتف القابلة للطي، من خلال إطلاقها للجيل الثاني من مجموعة سلسلة هواتفها القابلة للطي، وذلك بما أعلنت شركة سامسونج بيومين فقط من إطلاقها لهاتف جديد قابل للطي تحت اسم Galaxy Z Fold، ووفقا لما قاله موقع “gsmarena” التقني، فإن شركة شاومي قد أطلقت بشكل رسمي هاتفها القابل للطي الجديد تحت اسم Mix Fold 2، وهو أحد أنحف الهواتف القابلة للطي التي صنعتها الشركة حتى الوقت الحالي، فأما عن قياس الهاتف فعندما يتم فتحة يبلغ 5.4 ملميتر فقط، بنما عندما يتم إغلاقه أو طويه يصل إلى قياس 11.2 ملميتر.

لذا فقد أجرى الموقع المتخصص في الأمور التقنية مقارنة بين هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 4، وهاتف شاومي الجديد Galaxy Z Fold، حيث يأتي الأول مع قياس 6.5 ملميتر عندما يتم فتح شاشته، حتى تصبح وتتحول كجهاز لوحي، أما عندما يتم طيه، فإنه يصل إلى قياس 15.8 ملميتر، كما أن هاتف شاومي الجديد Mix Fold 2، له مجموعة من المميزات التي سوف نسردها خلال السطور التالية.

مميزات هاتف شاومي الجديد القابل للطي

الوزن: يزن الهاتف حوالى 262 جراما، وبه مفصلة شاومي المتطورة التي تعد أهم مميزاته Micro Waterdrop Hinge، وتلك المفصلة المميزة تجمع مجموعة من ألياف الكربون، وألواح السبائك لحماية الشاشة من التجاعيد عند الطي، ذلك بالإضافة إلى وجود هيكل مركزي مجوف وتصميم طبقة مضغوطة.

نوع شاشة الهاتف: يأتي هاتف شاومي الجديد القابل للطي، مع شاشة خارجية من نوع E5 AMOLED، من إنتاج شركة سامسونج.

قياس الشاشة: يصل قياسها إلى 6.56 بوصة.

جودة الشاشة: تأتي بجودة عرض FHD+.

دقة الشاشة: تأتي مع دقة 2520 × 1080 بكسل.

نسبة العرض إلى الارتفاع في الشاشة: تصل إلى 21: 9.

معدل تحديث الشاشة: الشاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

سطوع الشاشة: يصل ذروة سطوع الشاشة إلى 1300 شمعة في المتر المربع.

حماية الشاشة الخارجية لهاتف: تدعم تقنيتي HDR10 +، وDolby Vision كما أنها محمية بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass Victus.

الكاميرا الأمامية: يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل في فتحة مثقبة.

الشاشة الرئيسية: شاشة رئيسية كبيرة بقياس 8 بوصات.

نوع الشاشة الرئيسية: LTPO2 OLED.

دقة الشاشة الرئيسية: 1914 × 2160 بكسل.

معدل تحديث الشاشة: معدل تحديث متغير 1-120 هرتز.

توفير الشاشة لاستهلاك الكهرباء تدعم الشاشة خاصية Eco2 OLED التي توفر شفافية أفضل للعرض بجانب توفير استهلاك للطاقة.

التدرج اللوني للشاشة: الشاشة الرئيسية تدعم التدرج اللوني من مجموعة DCI-P3.

معدل السطوع: يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع.

حماية الشاشة: الشاشة مزودة بطبقة حماية من زجاج زجاج Schott UTG.

مواصفات هاتف Mix Fold 2

المعالج: يتم تشغيل هاتف Mix Fold 2، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1

ذاكرة الوصول: ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

نوع ذاكرة الوصول: LPDDR5.

ذاكرة التخزين الداخلية: تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1.

بطارية الهاتف: تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة.

الشحن السريع: تدعم شحن سلكي سريع بقوة 67 وات.

كاميرات هاتف Mix Fold 2

كاميرات هاتف Mix Fold 2 العدسات: يتوفر به عدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية: عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا سيلفي مميزة بدقة 20 ميجابكسل.

الكاميرات الخلفية: كاميرا خلفية ثلاثية من شركة Leica الألمانية.

الكاميرا الرئيسية: تضم مستشعر من إنتاج سوني من نوع IMX766.

‏دقة الكاميرا الرئيسية: تصل إلى 50 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري للصورة (OIS).

نظام التشغيل: نظام التشغيل أندرويد 12.

واجهة الهاتف: يأتي مع واجهة شاومي المتطورة MIUI Fold 13.

ألوان الهاتف: ويتوفر باللونين الذهبي والأسود.

سعر هاتف Mix Fold 2