قوالب بلوجر مجانية.. أفضل 15 قالب بلوجر 2022

أفضل قوالب بلوجر مجانية واحترافية تصلح لجميع المدونات Blogger. كما يمكنك تحميل تلك القوالب مجانا وبدون تفعــيل.

منها قوالب بلوجر مجانية تقنية وقوالب بلوجر مجانية بدون حقوق والمزيد من المجالات الأخرى.

أفضل قوالب بلوجر مجانية 2022

يوجد الكثير جدا من المدونين يستخدمون منصة التدوين الشهيرة والمجانية بلوجر blogger.

وهي منصة تقدم لمقدمي المحتوى خدمة إدارة المحتوى واستضافة واسم نطاق مجاني، وكذلك شهادة الأمان SSL مجانية، ويعتبر بلوجر تقدم كل شيء مجانا تقريبا.

لكن لحسن الحظ بلوجر تقدم تحميل قوالب بلوجر مجانية Templates Free ليست بالجودة والخصائص التي يحتاجها محركات البحث.

بمعنى في قوالب بلوجر مجانية المقدمة من المنصة للمدونين هي قوالب بها أخطاء، سواء أخطاء في التكويد أو التجاوب او غيره.

بالتالي يجب في هذه الحالة البحث عن قوالب بلوجر مجانية احترافية بدون أخطاء ومتوافقة مع معايير السيو SEO لكي تحصل على ترتيب جيد في محركات البحث وبالأخص محرك البحث جوجل.

وهناك عدّة عوامل يجب أن تكون متوفرة في قالب بلوجر حتى يكون مناسب لمدونتك وكذلك لمعايير السيو SEO لكي تتمكن من ربح المال من بلوجر الكثير من المال.

عوامل اختيار قالب بلوجر مجاني متوافق مع معايير SEO

سرعة القالب : يجب أن يكون القالب سريع على الهواتف بنسبة لا تقل عن 80 بدون إعلانات و 70 مع الإعلانات. بالنسبة لسرعة القالب على أجهزة الكمبيوتر، يجب أن يكون 90 الأقل بدون إعلانات و 80 مع الإعلانات. ولفحص سرعة القالب يمكنك استخدام أداة : يجب أن يكون القالب سريع على الهواتف بنسبة لا تقل عن 80 بدون إعلانات و 70 مع الإعلانات. بالنسبة لسرعة القالب على أجهزة الكمبيوتر، يجب أن يكون 90 الأقل بدون إعلانات و 80 مع الإعلانات. ولفحص سرعة القالب يمكنك استخدام أداة page speed المقدمة من جوجل وهي أداة مجانية.

صديق مع الجوال : يجب أن يكون القالب متوافق مع أجهزة الجوال، وذلك لأن مؤخرًا محرك بحث جوجل اهتم كثيرًا بالتوافق مع الجوال لأن أغلب الباحثين هم باستخدام الهواتف الجوالة.

يمكنك اختبار مصادقة القالب مع الجوال عبر أداة mobile friendly وهي أداة مجانية مقدمة من جوجل.

خالي من الأخطاء في التكويد : يجب أن يكون قالب مدونتك لا يوجد به أي أخطاء في الأكواد الخاصة به، حيث إن محركات البحث تهتم كثيرًا بالمدونات التي لا تحتوي على أي أخطاء في التكويد أو حتى في المقالات. يمكنك كشف أخطاء القالب عبر الضغط على كليك الأيمن من الفأرة، ثم اختيار inspect ثم consol، وسوف يعرض لك الأخطاء البرمجية ويجب إصلاحها أو تغيير القالب.

هذه هي أهم عوامل التي يجب أن تتوفر في أي قالب بلوجر مجاني أو مدفوع، بالتالي من خلال البحث العميق في موقع قوالب بلوجر عربية بيكاليكا. وهو موقع تصميم قوالب بلوجر مجانا ومدفوعة، يتم من خلاله بيع قوالب بلوجر للأشخاص. قمت بجمع لكم أفضل 15 قالب بلوجر مجاني في جميع المجالات منها قوالب بلوجر تقنية ورياضية ومجلات وإخبارية وللقصص وغيرها من القوالب سوف أشاركها معك.

ملحوظة هامة : قبل أن تقوم بتركيب قالب بلوجر من القوالب المجانية المقدمة في هذا الموضوع عليك أولا بتركيب : قبل أن تقوم بتركيب قالب بلوجر من القوالب المجانية المقدمة في هذا الموضوع عليك أولا بتركيب قالب تنظيف بلوجر . لكي لا تتداخل أكواد القالب القديم مع القالب الجديد، بالتالي يحدث أخطاء بالمدونة. وحتى تتجنب كل ذلك، قم بتركيب قالب التنظيف قبل البدء في تركيب أي قالب بلوجر جديد.

قائمة أفضل 15 قالب بلوجر مجاني

1- قالب سيو بلس Seo Plus

قالب سيو بلس

قالب سيو بلس هو يعتبر أفضل قالب بلوجر عربي مجاني 2022 وذلك لأنه يمتاز بالسرعة الفائقة حتى ومع إعلانات جوجل أدسنس Adsense.

ويتناسب مع جميع المجالات في التدوين، حيث يمكن تركيبه كـقالب بلوجر تقني 2022 وهو القالب رقم واحد في قائمة قوالب بلوجر تقنية لعام 2022.

كما يوجد بالقالب مظهر جميل وبسيط وأنال إعجاب الكثير من الناس وحصل على تقييمات كثيرة خمس نجوم وفقًا لمتجر بيكاليكا لبيع قوالب بلوجر.

كما ذكرت بالأعلى يمكن استخدام قالب سيو بلس في أكثر من مجال ولجميع المجالات تقريبا.

مميزات قالب سيو بلس

سريع للغاية، وسريع مع إعلانات أدسنس، حيث يصل سرعته الهاتف مع الإعلانات إلى 90 و 100 الكمبيوتر هذا حسب تجربتي معه.

سريع الأرشفة في محرك البحث جوجل هذا حسب تجربتي الشخصية معه، وذلك لأنه لا يوجد به أي أخطاء في التكويد، ومتوافق مع معايير السيو.

متجاوب ومتوافق مع جميع الأجهزة، مثل الهاتف والكمبيوتر واللابتوب والتابلت.

ميزة جدول التنقل ممتازة.

يوجد منه نسخة مجانا ونسخه مدفوعة.

عيوب قالب سيو بلس

دعم فني بطئ حسب تجربتي معه.

لا يوجد به ميزة مشاركة أرباح جوجل أدسنس مع الكُتاب.

النسخة المجانية بها مميزات محدودة.

2- قالب سكويز Squeeze

قالب سكويز

هل تبحث عن أفضل قالب مجلة بلوجر؟ قالب سكويز Squeeze هو أفضل قالب بلوجر مجلة في مجال قوالب بلوجر مجانية.

يوفر لك قالب Squeeze العديد من المميزات الرائعة وأشكال جميلة للقالب يمكنك الاختيار بينها كيف يظهر القالب لزوار موقعك.

سكويز هو من قالب بلوجر سريع جدا مع وجود إعلانات جوجل أدسنس، وحسب تجربتي الشخصية في استخدام قالب بلوجر سكويز كان الأفضل من ناحية السرعة. وسوف أذكر لكم لماذا تركت قالب سكويز وقمت بتركيب قالب بلوجر آخر في فقرة مميزات وعيوب القالب.

ويتفوق على قالب سيو بلس في السرعة مع إعلانات أدسنس، وطبعا هذا باستخدام كود ليزي لود لزيادة سرعة المدونة لكل من القالبين.

حيث حصد قالب سكويز على سرعة 95 الهاتف و 99 الكمبيوتر مع وجود الإعلانات. بينما قالب سيو بلس حصد سرعة 90 الهاتف و 100 الكمبيوتر بوجود الإعلانات. هذا بمقياس سرعة المواقع page speed.

template squeeze هو ثاني أفضل قالب بلوجر في عام 2022 من وجهة نظري وحسب استخدامي للعديد من القوالب. ويتصدر القائمة قالب بلوجر نقني سيو بلس.

يمكنك تركيب قالب سكويز على مدونتك Blogger كقالب بلوجر تقنية أو مجلة أو قصص أو ديني أو تعليمي أو رياضي والكثير من المجالات الأخرى يصلح لها سكويز.

مميزات قالب سكويز

سريع للغاية مع وجود الإعلانات، تصل السرعة 95 الهاتف و 99 الكمبيوتر وهذا مع تفعيل ليزي لود لتأخير ظهور الإعلانات.

يوجد منه نسخة عربية ونسخة إنجليزية.

يتوفر منه نسخة مجانية ونسخة مدفوعة.

يدعم https.

متجاوب ومتوافق مع جميع الأجهزة والشاشات.

متوافق مع معايير السيو SEO.

يوفر لك ميزة مشاركة أرباح جوجل أدسنس مع الكُتاب داخل موقعك، وهذه غير موجودة في أغلب قوالب بلوجر الأخرى.

ميزة جدول التنقل.

عيوب قالب سكويز

يوجد به عيب وهو يوجد عناوين H5 فارغة تجدها في جميع مقالاتك ذلك بسبب خطأ في تكويد القالب، وتسبب تلك المشكلة في تأخير أرشفة المواضيع. وأتمنى أن يتم إصلاحه في التحديث القادم. وهذا سبب تركي لقالب سكويز.

يظهر مشكلة تباعد الكلمات عن بعضها البعض وهذا في حال إن قمت بتحديد النصوص كفقرة + حجم الخط كبير. وهذه أيضًا سبب في تركي لقالب سكويز.

3- قالب ليفون Levon

قالب ليفون

ليفون هو لمن يبحث عن قالب بلوجر بسيط بدون حقوق ملكية، وهو من أفضل قوالب بلوجر مدفوعة مجانا في عام 2022. وكذلك هو إحدى قوالب بلوجر 2020 مدفوعة مجانا.

بسبب أنه ليس لديه مالك في الوقت الحالي، لان مالكه الحقيقي تركه منذ سنوات وأتيح للأشخاص التعديل عالقالب وتغييره.

وهو قالب مجاني بمميزات مدفوعة. لذلك هو من أفضل قوالب بلوجر مجانية 2019 حتى 2022.

يوجد منه العديد من النسخ التي يمكن استخدامها لأكثر من مجال تدوين.

مثل مجال التقنية ومجال الأخبار والتعليم والديني والرياضي، حيث يوجد نسخة قالب بلوجر رياضي من ليفون اسمها ليفون سبورت.

وهي تم تعديلها من قبل مبرمجين وأتيحت مجانا للجميع، وأصبح الآن ليفون هو قالب بلوجر احترافي مجانا وبدون حقوق.

4- قالب چي إم GM

قالب gm جي إم

هل تبحث عن قالب بلوجر إخباري مميز؟ إليك قالب جي إم gm وهو قالب جميل وممتاز ومناسب بشدة لمجال الأخبار.

يتميز بالمظهر الجميل المناسب للمواضيع الإخبارية، ويتميز بالمظهر المخصص لعرض تدوينات إخبارية.

كما يمكن استعماله كقالب رياضي كرة قدم أو تعليمي أو تقني أو طبخ وغيره من المجالات الأخرى.

يوجد العديد من المدونين يستخدمون قالب بلوجر إخباري gm نظرا لتميزه بالشكل الأنيق والبساطة.

وهو قالب خفيف مما يجعله سريع وأنه متجاوب ومتوافق مع جميع الشاشات والأجهزة. كذلك متوافق مع شروط SEO.

من عيوب قالب gm الأخباري أنه لا يوجد به تحديثات باستمرار، أخر تحديث للقالب كان في شهر مايو 2021 وإلى حتى الآن لا يوجد تحديثات له.

الدعم الفني لقالب چي إم هو لمستخدمي النسخة المدفوعة من قالب چي إم.

5- قالب نجوم Nogoom

قالب نجوم

ان كنت تبحث عن قالب بلوجر بسيط وأنيق مجاني، فإليك القالب المميز المجاني “نجوم”.

تم تصميمه خصيصا ليكون قالب بلوجر مجاني وتم وضعه على منصة بيكاليكا وهو موقع قوالب بلوجر مجانية ومدفوعة.

قد يناسبك هذا القالب إن كنت تريد أيضا قوالب بلوجر معربة جاهزة مجانًا.

يوفر لك قالب نجوم لوحة تحكم بسيطة، وهذا ما يجعله قالب بلوجر سهل الاستخدام والتحكم بكل خواص القالب.

كان قالب نجوم الأفضل في بيكاليكا من قائمة قوالب بلوجر مجانية 2020، والآن تداخل العديد من قوالب بلوجر مجانية جيدة.

يمكن تركيب قالب نجوم واستعماله للعديد من المجالات المختلفة منها المجالات التقنية أي التكنولوجيا والحوسبة، والإخبارية والرياضية والمزيد.

6- قالب بيج ماج Big Mag

قالب بيج ماج

قالب ” بيج ماج” هو رقم ثلاثة من قائمة قوالب بلوجر مجانية 2021 من وجهة نظري وحسب استخدامي.

حيث تستطيع التحكم في الكثير من خواص القالب من داخل لوحة تحكم بلوجر “التنسيق”.

بالتالي يوجد العديد من أزرار التحكم داخل تنسيق بلوجر للتحكم في القالب.

ويوجد العديد من أماكن وضع الإعلانات داخل القالب في جميع أنحاء القالب.

يتميز قالب big mag بأنه متوافق مع معايير السيو ولا يوجد به أخطاء في التكويد، ويتميز بالسرعة العالية على الهواتف والكمبيوتر.

يوفر لك القالب نسخة مجانية ونسخة مدفوعة، وكذلك نسخة باللغة العربية ونسخه باللغة الإنجليزية.

يمكنك تحميل قالب بلوجر بيج ماج وتركيبه وسوف يعمل بدون طلب تفــعيل القالب بكود أو غيره.

7- قالب ناز Naz

قالب ناز

ناز Naz به الكثير من الخواص ويشبه قالب سيو بلس وكذلك قالب سكويز، لأنه قام بجمع مميزات قالب سيو بلس و سكويز في قالب واحد.

فبالتالي عندما تقوم بمعاينة قالب ناز سوف تجد أنه يشبه القالبين كما ذكرت لك بالأعلى.

يوجد منه نسخة عربية AR ونسخة انجليزية EN، يغنيك القالب ناز البحث عن قزالب بلوجر مجانية معربة، لأنه يوفر النسخة العربية باحترافية.

ناز قالب بلوجر سهل وبسيط يمكنك من ادارة مدونتك ببساطة وسهولة عبر لوحه تحكم مدونتك في blogger بلوجر.

من المميزات في قالب ناز يوجد به ميزة قالب بلوجر لمشاركة أرباح جوجل ادسنس، و سرعة جيدة ومتجاوب.

8- قالب مميز قالب موقع موضوع بلوجر

قالب مميز

هل تريد قالب مثل قالب موقع موضوع لمدونة بلوجر؟ إن قالب مميز بلوجر يبشه كثيرا قالب موقع موضوع من حيث الشكل والتصميم والألوان وأماكن الخصائص وغيره.

والأهم من كل ذلك أنه قالب مجاني لمدونات بلوجر ولا يوجد منه نسخ مدفوعة الثمن. وهذا يعني أنك يمكنك تحميل قالب مميز بلوجر من الموقع الرسمي مجانا.

ولكن لكونك حصلت على قالب مميز بلوجر مجانا أنك قد إمتلكته، بل لا يمكنك حذف حقوق القالب، وإن حدث ذلك سيتوقف القالب عن العمل.

قالب مميز به مميزات رائعة من حيث لوحة تحكم سهلة وبسيطة، سريع على الهواتف ومتوافق، ومتجاوب مع جميع الشاشات والأحجام.

كما إنه متوافق مع شروط السيو SEO مما يجعل الأمر سهل لتصدر نتائج البحث.

9- قالب ألينيوم قالب بلوجر مجانا

قالب الينيوم الفا ماج

هل تبحث عن قوالب بلوجر مجانية عربية؟ قالب ألينيوم او الفا ماج سابقًا هو قالب بلوجر مجانا بخواص القوالب المدفوعة.

حيث يتوفر به مميزات كثيرة ورائعة تجدها في القوالب المدفوعة؛ يمكنك تحميل قالب بلوغر الينيوم بشكل مجاني تماما.

كل ما عليك لتفعيــل القالب على مدونتك بلوجر هو التواصل مع مالك القالب من خلال موقع قوالب blogger بيكاليكا، وطلب منه تفـــعيل القالب مجانا.

10- قالب روعة قالب مدفوع مجانا

قالب روعة

القالب “روعة” هو قالب به خواص كثيرة تجدها في القزالب المدفوعة بالثمن، ولكنه مجاني، حيث قام المالك الرئيسي لقالب روعة بإتاحة تحميل قالب روعة مجانا عبر منصة بيكاليكا.

تستطيع الدخول إلى موقع بيكاليكا لبيع قزالب بلوجر وقوالب ووردبريس وقوالب html وتحميل القالب بسهولة.

تحتاج إلى تفعيــل القالب من خلال طلب التفعيل من المالك للقالب، ويمكنك التواصل معه عبر منصة بيكاليكا.

يوجد العديد من المميزات في (روعة) وهي مميزات قوالب مجانية بخواص مدفوعة. وهي متجاوب، ومتوافق مع جميع الأجهزة المختلفة، وسريع الهواتف المحمولة وأجهزة الديسك توب.

11- قالب نونة قالب بلوجر صفحة واحدة مجانا

قالب نونة

قالب نونة هو قالب بلوجر صفحة واحدة حديث وممتاز، يمكنك تحميله بشكل مجاني تماما، حيث قام المالك الخلص به بعرضه مجانا على منصة بيكاليكا مما يستطيع اي شخص تحميله وتركيبه مجانا.

“نونة” أفضل قالب بلوجر 2022 مجاني وفي الاعوام الحالية اصبح هناك قوالب بلوجر كثيرة مجانا وجيدة.

يتميز تلك القالب بـ السرعة والبساطة في التصميم و السهولة في التحكم. ويتوفر به أماكن كثيرة في أمامن مختلفة داخل القالب.

يمكن تركيب قالب بلوجر نونة لمدونات blogger تقنية و رياضية واخبارية ويصلح ان يكون قالب بلوجر لعرض الافلام والمسلسلات والبث المباشر.

12- قالب القالب بلوقر متكامل قالب بلوجر مجاني

قالب بلوجر متكامل

متكامل هو قالب بلوجر مجاني مقدم من قبل المطور الخاص به عبر موقع بيع قوالب بلوجر، كان سعره سابقًا 10$ وأصبح الآن مجاني لكل من يريد تحميله.

لا حاجة لتحميل اكواد تفعيـل او خلافه حتى يعمل القالب، يمكن تركيبه لكثير من المدونات على بلوجر، وذلك لأنه صمم خصيصًا ليكون مناسب لجميع المجالات تقريبًا.

حيث يوجد به بعض الخواص الممتازة التي تجعل مدونتك في بلوجر blogger مهيئة لـ SEO.

13- قالب القالب بلوغر للمدونات التقنية قالب بلوجر تقني بدون حقوق

قالب بلوجر للمدونات التقنية

بلوجر للمدونات التقنية هو قالب صمم خصيصا لمدونات بلوجر التقنية، حيث إنه قالب بلوجر تقني بدون حقوق ملكية. به خواص وميزات تجعله مناسب بشكل كبير لمجالات التقني.

ويتناسب مع مواقع نيتش تحميل التطبيقات والألعاب ونيتشات أو مجالات الربح من الانترنت والكمبيوتر والهواتف.

القالب مقدم عبر المالك الرئيسي له مجانًا لكل الأشخاص، ويوجد من القالب نسخة واحدة عربية، وهذا يغني ان القالب هو للمدونات التقنية العربية فقط.

14- قالب ماتريال تك افضل قالب بلوجر 2022

قالب ماتريال تك

هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن افضل قالب بلوجر 2022 قوي ومتوافق بشروط السيو وسريع.

فاليك قالب ماتريال تك فهو مجموع به كل تلك المميزات. وهو قالب مجاني بلوجر لكل الناس.

يمكنك تحميل وتركيب تلك القالب على مدونتك بلوجر مجانا فإنه مجاني وأطلقه المالك له للاستخدام مجانا بدون قيود.

15- قالب عالم التقنية السورية قالب بلوجر افلام بدون حقوق

قالب عالم التقنية السورية

يبحث الكثير من المستخدمين عن قوالب بلوجر للافلام بدون حقوق، أو قوالب بلوجر للمسلسلات بدون حقوق.

ففي قالب عالم التقنية السورية يقدم لك قالبه المدفوع مجانا لك بالخواص الممتازة ليكون قالب لعرض الأفلام بشكل جيد وكذلك البث المباشر وغيره.

عالم التقنية السورية يمكنك التحميل مجانا من خلال التواصل مع مالك القالب وارسال له اسم نطاق موقعك، سوف يقوم بتفعيـل لك القالب بدون مقابل.

كما يوجد منه نسخة اخرى للمدونات التقنية والمزيد من المجالات الأخرى.