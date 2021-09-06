قنبلة سامسونج Samsung Galaxy M52 والهاتف الشبابي الأكثر إبداعاً بسعر مميز وبطارية ضخمة

كشفت عملاق الهواتف الكورية سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy M52، الذي تعتزم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، ويتميز الهاتف الجديد بأنه يحتوي على مميزات هائلة وبسعر يناسب الفئة المتوسطة، وهو هاتف شبابي أنيق وجذّاب.

قنبلة سامسونج Samsung Galaxy M52 والهاتف الأكثر إبداعاً

ومن المقرر أن يتم إطلاقه رسمياً خلال الشهر الحالي، وينتمي هاتف جلاكس الجديد إلى الفئة M المناسبة للشباب، وجاء الهاتف Galaxy M52 5G بالمواصفات التالية.

الإسم الرسمي للهاتف نوع الشاشة حجم الشاشة التردد دقة عرض قارئ بصمات دقة الكاميرا السيلفي عدد الكاميرات الخلفية Samsung Galaxy M52 Super AMOLED 6.7 بوصة 90 هرتز بالثانية + 1080 بكسل بالشاشة 32 ميجا بكسل 3 كاميرات

وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية لهاتف سامسونج الجديد 64 ميجا بكسل وفتحة العدسة f / 1.8، وكاميرا أخرى فائقة الإتساع دقتها 12 ميجا بكسل ومستشعر ماكرو 5 ميجا بكسل.

المعالج من الشركة الأمريكية كوالكوم معالج Snapdragon 778G الرام 6 و8 جيجا بايت الذكرة الداخلية 18 جيجا بايت نظام التشغيل أندرويد 11 سعة البطارية 5000 مللي أمبير

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كما يدعم هاتف Samsung Galaxy M52 تقنية الشحن السريع بقوت 25 وات، وتقنية جي بي إس.