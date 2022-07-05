قناة beur tv : مواعيد عرض المسلسل التركي “كان يا مكان في تشوكوروفا”

بدأت قناة beur tv الجزائرية في عرض المسلسل التركي كان يا مكان في تشوكوروفا على شاشتها بدءاً من مساء الاثنين 5-7-2022 م .

مواعيد عرض مسلسل كان يا مكان في تشوكوروفا

12.00 ( الثانية عشر ظهراً ) بتوقيت جرينتش

13.00 ( الواحدة ظهراً ) بتوقيت الجزائر.

14.00 ( الثانية ظهراً ) بتوقيت مصر.

15.00 ( الثالثة مساءاً ) بتوقيت السعودية.

16.00 (الرابعة مساءاً ) بتوقيت الإمارات .

الإعادة الأولى

23.00 ( الحادية عشر مساءاً ) بتوقيت جرينتش

00.00 (الثانية عشر منتصف الليل) بتوقيت الجزائر.

1.00 ( الواحدة صباحاً ) بتوقيت مصر.

2.00 ( الثانية صباحاً ) بتوقيت السعودية .

3.00 ( الثالثة صباحاً ) بتوقيت الاإمارات

الإعادة الثانية

5.00 (السادسة صباحاً) بتوقيت جرينتش

6.00 (السادسة صباحاً) بتوقيت الجزائر

7.00 ( السابعة صباحاً ) بتوقيت مصر .

8.00 ( الثامنة صباحاً ) بتوقيت السعودية.

9.00 (التاسعة صباحاً) بتوقيت الإمارات.

معلومات عن مسلسل كان يا مكان في تشوكوروفا

الاسم الرسمي للمسلسل Bir Zamanlar Çukurova

انتاج عام 2018 وما زال يعرض

عدد الحلقات : 16 حتى الآن

مدة الحلقة : 119 دقيقة

دراما – رومانسي – إثارة

ملخص قصة مسلسل كان يا مكان في تشوكوروفا

تدور أحداث المسلسل في حقبة السبعينات عن قصة حب قوية تجمع بين يلماز وزليخة اللذان يمران بمواقف صعبة ويقعا في ورطة فيضطرا للهروب معاً من أضنا إلى إسطنبول فيقوما بإخفاء هويتهما ويدعيان أنهما اخوة ويبدأو العمل في إحدى المزارع التي تمتلكها سيدة قوية الشخصية وصاحبة نفوذ قوية وابنها الوحيد ديمير، ولكن مع مرور الوقت يقع ديمير في حب زليخة ومع تجاهلها له يزيد رغبته بالحصول عليها ومن هنا تبدأ الصراعات الدرامية داخل مسلسل “كان يا مكان في تشوكوروفا”. بين يلماز وديمير ودخول يلماز السجن وزواج ديمير بزليخة في ذلك الوقت ليخرج يلماز من السجن مع نية الانتقام لحبيبتة ولزواجها من ديمير.

تردد قناة beur tv