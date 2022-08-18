أحدث ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار 2023

يبحث الآباء بشكل متكرر على قناة للأطفال يمكنهم قضاء وقت ممتع في مشاهدتها، وفي نفس الوقت تقوم القناة بعرض محتوى مفيد للأطفال، وطيور القناة تعتبر واحدة من أهم وأكبر قنوات الأطفال والتي تقوم بعرض العديد من البرامج التعليمية للأطفال، هذا بالإضافة إلى الأناشيد الدينية والتربوية؛ لهذا السبب فإن قناة طيور الجنة تعتبر هو الخيار الأمثل للأطفال، مما زاد من معدل البحث من قبل الآباء لمعرفة ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار 2022.

ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار

منذ أن تم الإعلان رسميًا على التردد الجديد لقناة طيور الجنة، فلقد بدأت عمليات البحث لمعرفة مختلف البيانات التي يمكن من خلالها تنزيل القناة ومشاهدتها، والتي تتمثل في الآتي:

أولًا: تردد القناة على النايل سات:

تم تحديد مختلف بيانات القناة على النايل سات بشكل مفصل، حتى يستمتع الأطفال بقضاء وقت ممتع أمام قناة طيور الجنة، في مشاهدة البرامج والأناشيد المختلفة التي يتم عرضها، ويتمثل تردد القناة في الآتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ومعدل تصحيح الخطأ: 5/6.

ثانيًا: تردد القناة على العرب سات:

كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة القناة أيضًا على قمر العرب سات، ويتم هذا من خلال التردد الآتي:

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 3000.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

ثالثًا: تردد القناة على الهوت بيرد:

يمكن مشاهدة مختلف برامج الأطفال التعليمية التي يتم عرضها على القناة، على البيانات الآتية: