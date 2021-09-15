قناة دراما الوان تبدأ عرض مسلسل ايزل بدءاً من الخميس 16 سبتمبر 2021

تحديث هام : القناة تفاجىء الجمهور وتعرض مسلسل علي رضا بدلاً من ايزل

تبدأ قناة دراما الوان drama alwan المتخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة ومترجمة بالعربية , بدءاً من ليلة الخميس الموافق 16-9-2021 في بث المسلسل التركي ايزل Ezel .

مواعيد المسلسل التركي إيزل

بدء عرض المسلسل يوم الخميس 16-9-2021

ايزل توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 2 ظهراً 3 عصراً 4 عصراً 5 مساءاً 6 مساءاً الإعادة الأولي 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً الإعادة الثانية 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً

ملخص فكرة وقصة مسلسل ايزل

المسلسل مقتبس من الرواية الفرنسية الشهيرة ” الكونت دي مونت كريستو” حيث تدور أحداث المسلسل حول ( عمر ) الذي يقع ضحية لمكيدة يدبرها له أصدقائه فيجد نفسه مهتما بسرقة نادي للقمار وبقتل حارس الأمن وبعد شهادة ( آيشن ) حبيبته والتي قضى ليلة الحادث معها – كما هو مدبر -بعد شهادتها ضده .

تردد قناة دراما الوان

تبث قناة دراما الوان على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً

التردد : 11603

الاستقطاب : رأسي V .

معدل الترميز : 27500 .