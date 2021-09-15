قناة دراما الوان تبدأ عرض مسلسل ايزل بدءاً من الخميس 16 سبتمبر 2021
تحديث هام : القناة تفاجىء الجمهور وتعرض مسلسل علي رضا بدلاً من ايزل
تبدأ قناة دراما الوان drama alwan المتخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة ومترجمة بالعربية , بدءاً من ليلة الخميس الموافق 16-9-2021 في بث المسلسل التركي ايزل Ezel .
مواعيد المسلسل التركي إيزل
بدء عرض المسلسل يوم الخميس 16-9-2021
|ايزل
|توقيت جرينتش
|توقيت الجزائر
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|توقيت الإمارات
|العرض
|2 ظهراً
|3 عصراً
|4 عصراً
|5 مساءاً
|6 مساءاً
|الإعادة الأولي
|10 مساءاً
|11 مساءاً
|12 منتصف الليل
|1 صباحاً
|2 صباحاً
|الإعادة الثانية
|6 صباحاً
|7 صباحاً
|8 صباحاً
|9 صباحاً
|10 صباحاً
ملخص فكرة وقصة مسلسل ايزل
المسلسل مقتبس من الرواية الفرنسية الشهيرة ” الكونت دي مونت كريستو” حيث تدور أحداث المسلسل حول ( عمر ) الذي يقع ضحية لمكيدة يدبرها له أصدقائه فيجد نفسه مهتما بسرقة نادي للقمار وبقتل حارس الأمن وبعد شهادة ( آيشن ) حبيبته والتي قضى ليلة الحادث معها – كما هو مدبر -بعد شهادتها ضده .
تردد قناة دراما الوان
تبث قناة دراما الوان على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً
التردد : 11603