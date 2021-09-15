قناة دراما الوان تبدأ عرض مسلسل ايزل بدءاً من الخميس 16 سبتمبر 2021

بواسطة محمد عبد الرازق

تحديث هام : القناة تفاجىء الجمهور وتعرض مسلسل علي رضا بدلاً من ايزل

قناة دراما الوان تبدأ عرض مسلسل ايزل بدءاً من الخميس 16 سبتمبر 2021 2 15/9/2021 - 11:48 م

تبدأ قناة دراما الوان drama alwan المتخصصة في عرض المسلسلات التركية مدبلجة ومترجمة بالعربية , بدءاً من ليلة الخميس الموافق 16-9-2021 في بث المسلسل التركي ايزل Ezel .

مواعيد المسلسل التركي  إيزل

بدء عرض المسلسل يوم الخميس 16-9-2021

قناة دراما الوان تبدأ عرض مسلسل ايزل بدءاً من الخميس 16 سبتمبر 2021 1 15/9/2021 - 11:48 م

ايزل توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات
العرض 2 ظهراً 3 عصراً 4 عصراً 5 مساءاً 6 مساءاً
الإعادة الأولي 10 مساءاً 11 مساءاً 12 منتصف الليل 1 صباحاً 2 صباحاً
الإعادة الثانية 6 صباحاً 7 صباحاً 8 صباحاً 9 صباحاً 10 صباحاً

ملخص فكرة وقصة مسلسل ايزل

المسلسل مقتبس من الرواية الفرنسية الشهيرة ” الكونت دي مونت كريستو” حيث تدور أحداث المسلسل حول ( عمر ) الذي يقع ضحية لمكيدة يدبرها له أصدقائه فيجد نفسه مهتما بسرقة نادي للقمار وبقتل حارس الأمن وبعد شهادة ( آيشن ) حبيبته والتي قضى ليلة الحادث معها – كما هو مدبر -بعد شهادتها ضده .

تردد قناة دراما الوان

تبث قناة دراما الوان على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً

التردد : 11603

الاستقطاب : رأسي V .
معدل الترميز : 27500 .

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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