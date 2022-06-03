“قسط براحتك”.. ادفع 100 ريال فقط وقسط آيفون 13 برو ماكس من جرير

من منا لا يرغب في شراء هاتف آيفون المميز، ولكن يمنعه السعر الباهظ جدا لهواتف وأجهزة آبل، فمكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تقوم بتوفير هذه الأجهزة منذ الكثير جدا من السنوات، والدفع بنظام التقسيط المريح جدا، وتقوم المكتبة الآن بتوفير هاتف آيفون 13 برو ماكس، والذي يمكنك الحصول عليه فورا الآن بأفضل نظام للتقسيط، وتم توفيرها فورا بعد إطلاق الإعلان عن غطلاق أحدث نسخة من آيفون 13، وذلك من اجل خدمة أهالي وأبناء المملكة العربية السعودية والوافدين والمقيمين بها، وسوف نتعرف على شروط الحصول على الآيفون في السطور التالية.

خدمات مكتبة جرير:

تقوم مكتبة جرير بتوفير جميع الإصدارات الحديثة من الهواتف المحمول الآيفون من شركة آبل، كما تضم مجموعة رائعة من الجرابات والإكسسوارات الخاصة بالهواتف، كما تعمل على راحة جميع العملاء عن طريق توفية أنظمة من السداد المريح بالتقسيط للموظفين لكل من الرجال والنساء على حد سواء، ولكن وفقا لبعض الشروط.

كما توفر المكتبة خدمة الشراء بالتقسيط بسعر الكاش أي من غير أي فوائد على الإطلاق إذا كانت مدة السداد سنة واحدة فقط، وذلك في حالة استخدام إحدى البطاقات الائتمانية، والعديد من المميزات الخرى عند استخدام هذه البطاقات، كما تتيح السداد لمدة تصل إلى 3 سنوات ولكن بفائدة.

طريقة تقسيط آيفون 13 برو ماكس من جرير:

• قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتبة جرير.

• الدخول على الرابط المخصص لتقسيط المشتريات.

• ملئ النموذج.

• سيقدم لك الشروط والأحكام يجب الإطلاع عليها اولا.

• ومعرفة فترة السداد وغير ذلك.