قريبًا.. واتساب يجلب ميزة الأمان الجديدة مع التحقق من البريد الإلكتروني
الميزة الجديدة في واتساب
في التحديث الأخير لتطبيق واتساب، والذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج Google Play Beta بإصدار 2.23.18.19، تم تطوير ميزة جديدة ترتبط بالأمان، وعلى الرغم من أن الميزة تم الإشارة إليها سابقًا، إلا أن التفاصيل كانت محدودة نظرًا لأنها لا تزال قيد التطوير، وبحسب ما نقله موقع WABetaInfo، تظهر لقطة الشاشة من هذا الإصدار التجريبي شاشة جاري تطويرها للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، وبالرغم من عدم وضوح وظيفة هذه الميزة بالتحديد، يُتوقع أن تُوفر للمستخدمين طريقة إضافية للوصول إلى حسابات واتساب الخاصة بهم عن طريق التحقق من عناوين بريدهم الإلكتروني.
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