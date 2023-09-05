تقنية

قريبًا.. واتساب يجلب ميزة الأمان الجديدة مع التحقق من البريد الإلكتروني

نهله المصري
تم مؤخرًا الكشف عن العديد من الميزات الجديدة في تطبيق واتساب التي توفر للمستخدمين المزيد من الخيارات في المحادثات والتفاصيل الأخرى، ومن بين هذه الميزات، تم الإعلان عن ميزة جديدة ترتبط بالأمان، والتي ظهرت في أحد التقارير مؤخرًا مما يشير إلى اقتراب موعد إطلاقها.

الميزة الجديدة في واتساب

في التحديث الأخير لتطبيق واتساب، والذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج Google Play Beta بإصدار 2.23.18.19، تم تطوير ميزة جديدة ترتبط بالأمان، وعلى الرغم من أن الميزة تم الإشارة إليها سابقًا، إلا أن التفاصيل كانت محدودة نظرًا لأنها لا تزال قيد التطوير، وبحسب ما نقله موقع WABetaInfo، تظهر لقطة الشاشة من هذا الإصدار التجريبي شاشة جاري تطويرها للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، وبالرغم من عدم وضوح وظيفة هذه الميزة بالتحديد، يُتوقع أن تُوفر للمستخدمين طريقة إضافية للوصول إلى حسابات واتساب الخاصة بهم عن طريق التحقق من عناوين بريدهم الإلكتروني.

- صورة 3 - قريبًا.. واتساب يجلب ميزة الأمان الجديدة مع التحقق من البريد الإلكتروني
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واتساب يجلب ميزة الأمان الجديدة مع التحقق من البريد الإلكتروني المصدر: موقع رقمي

- صورة 1 - قريبًا.. واتساب يجلب ميزة الأمان الجديدة مع التحقق من البريد الإلكتروني
الميزة الجديدة في واتساب
المصدر : “WABetaInfo”

خيار ذكي لإستعادة حسابك على واتساب

هذه الميزة ستكون فعالة بشكل كبير، حيث ستمنح المستخدمين فرصة إضافية للوصول إلى حسابات واتساب الخاصة بهم في حالة وجود مشكلات مثل عدم استلام رسائل نصية قصيرة، فقدان الهاتف أو بطاقة SIM، أو تواجد في مناطق تعاني من ضعف في الخدمة، بفضل التحقق من البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين استعادة الوصول بسهولة، ومن المهم أن نلاحظ أنه إذا كان لديك حساب Google وكنت قد قمت بإجراء نسخ احتياطية لدردشاتك أو قمت بتمكين عملية التحقق بخطوتين، فيمكن أن يتم التحقق من بريدك الإلكتروني تلقائيًا.

- صورة 2 - قريبًا.. واتساب يجلب ميزة الأمان الجديدة مع التحقق من البريد الإلكتروني
خيار ذكي لإستعادة حسابك على واتساب
المصدر : “WABetaInfo”

“تحسينات مستقبلية لواتساب” التحقق من البريد الإلكتروني

وتجدر الإشارة إلى أنه لأسباب تتعلق بالخصوصية، لن يتم مشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع جهات اتصالك في واتساب، ومن المتوقع أن تصبح ميزة التحقق من البريد الإلكتروني متاحة كتحديث رسمي في المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك يعمل واتساب بجد على تحسين مزيد من الميزات والأمان، مثل إخفاء عناوين IP خلال المكالمات وتحسين جودة مشاركة الصور والفيديو وتحسين واجهة المستخدم في التحديثات القادمة.

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نهله المصري

نهله حلمي خريجة كلية آداب جامعة عين شمس، أعمل في مجال الترجمة بخبرة تصل إلى خمسة سنوات، بجانب حبي للكتابة والقراءة، أجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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3 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    اممممم

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  2. غير معروف يقول

    أريد رقم فيك

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  3. غير معروف يقول

    اسوء صرف الاهلي في مصر هي صرف الاهلي فرع
    في شارع الجوازات معامله غير انسانيه غير محترمين

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