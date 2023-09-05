قريبًا.. واتساب يجلب ميزة الأمان الجديدة مع التحقق من البريد الإلكتروني

هذه الميزة ستكون فعالة بشكل كبير، حيث ستمنح المستخدمين فرصة إضافية للوصول إلى حسابات واتساب الخاصة بهم في حالة وجود مشكلات مثل عدم استلام رسائل نصية قصيرة، فقدان الهاتف أو بطاقة SIM، أو تواجد في مناطق تعاني من ضعف في الخدمة، بفضل التحقق من البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين استعادة الوصول بسهولة، ومن المهم أن نلاحظ أنه إذا كان لديك حساب Google وكنت قد قمت بإجراء نسخ احتياطية لدردشاتك أو قمت بتمكين عملية التحقق بخطوتين، فيمكن أن يتم التحقق من بريدك الإلكتروني تلقائيًا.

“تحسينات مستقبلية لواتساب” التحقق من البريد الإلكتروني

وتجدر الإشارة إلى أنه لأسباب تتعلق بالخصوصية، لن يتم مشاركة عنوان بريدك الإلكتروني مع جهات اتصالك في واتساب، ومن المتوقع أن تصبح ميزة التحقق من البريد الإلكتروني متاحة كتحديث رسمي في المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك يعمل واتساب بجد على تحسين مزيد من الميزات والأمان، مثل إخفاء عناوين IP خلال المكالمات وتحسين جودة مشاركة الصور والفيديو وتحسين واجهة المستخدم في التحديثات القادمة.