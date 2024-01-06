قريبًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: Honor of Kings تجربة ملحمية تنتظر اللاعبين

تمهيدًا لإطلاقها القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعلن Level Infinite وTiMi Studio Group عن تقديم لعبة Honor of Kings، موجهةً دعوة لعشاق الألعاب للتسجيل المسبق واكتشاف عالم مليء بالإثارة والمغامرات.

قامت الشركة بإطلاق برنامج تسجيل مسبق للعبة، مما يتيح للاعبين في المنطقة الحصول على مكافآت حصرية قبل الإصدار الرسمي، اللاعبون الذين يحققون إنجازات معينة سيكونون مؤهلين للحصول على:

Ying، البطل المميز.

مظهر الشرابة القرمزية لشخصية Ying.

500 ماسة لتعزيز تجربتك.

2000 جزء من أجزاء أركانا لتحسين الأداء.

5000 قطعة نقدية لشراء المزيد من التجهيزات.

والمزيد من الأبطال المتاحين مجانًا لفترة محدودة.

مرحباً بكم في Honor of Kings! 🥳 انضم إلى حدث التسجيل المسبق الحصري. أتقن الأبطال المتميزين في مبارياتك المشوقة باستخدام تكتيكات ومهارات مبتكرة. تنتظرك مفاجآت في كل قتال! 😉 قم بالتسجيل المسبق الآن للحصول على مكافآت حصرية! 🔗 | https://t.co/pd47NjYJRB#HonorOfKings pic.twitter.com/L9uCfKiaCh — Honor of Kings Arabia (@HoKArabia) January 4, 2024

لمحة عن Honor of Kings: رحلة من الصين إلى العالم

منذ أول ظهور لها في عام 2015، أصبحت لعبة Honor of Kings ظاهرة ثقافية بارزة في الصين، واجتذبت الملايين من اللاعبين على مستوى العالم، تتميز اللعبة بتصميم فريد ونظام لعب متوازن يوفر تجربة معركة جماعية مثيرة وعادلة، مما جعلها تجربة لا مثيل لها في عالم الألعاب.