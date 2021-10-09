قريبا.. واتس اب يطلق ميزة جديدة لمستخدميه

دائما ما يقوم المسئولين عن تطبيق “واتس اب” بتطويره بشكل دوري، واضافة الكثير من الخدمات والمزايا الجديدة اليه، ليظل دائما على عرش تطبيقات التواصل الاجتماعي المفضلة لدى رواد شبكة الانترنت، وقد تم اضافة ميزة جديدة إلى التطبيق تسمح للمستخدمين بإخفاء صور ملفاتهم الشخصية من بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم.

إقرأ أيضاً: • افضل التطبيقات البديلة عن الواتس اب للتواصل الآمن

ميزة جديدة يطلقها واتس اب

وقد أوضح موقع “indiatoday” من خلال تقرير نشر عليه، أن تطبيق واتس اب به خيارات مخصصة لإخفاء صور ملفهم الشخصي على حسابهم على التطبيق، وبالتالي لن يتمكن أي شخص مضاف إلى جهات الاتصال من مشاهدة تلك الصورة، ومن المقرر قريبا أن تشمل قائمة إخفاء الملف الشخصي على التطبيق خيار جديد لإخفاء صورة الملف الشخصي من “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء…”، وبالتالي ستتمكن من اخفاء صورة ملفك الشخصي عن أشخاص تقوم باختيارهم بنفسك.

وقد شارك موقع “Wabetainfo” لقطة شاشة من داخل تطبيق واتس اب، تؤكد أن هناك اختبار لخيار إخفاء صورة الملف الشخصي الخاص بالمستخدم من جهة اتصال محددة على إصدار التجريبي يعمل على نظام الاندرويد.

وتظهر الصورة أن خيار “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” المقرر اضافته قريبا لاخفاء صورة الملف عن اشخاص محددون مازال في طور التجريب، كما من المقرر اضافة تلك الميزة لخيار آخر ظهور Last Seen أيضًا، مما يعني أنه حاري العمل لتوسيع تلك الميزة.