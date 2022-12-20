تقنية

قريباً وداعاً للإزعاج.. عملاق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp يعتزم إطلاق ميزته الجديدة للتغلب على إزعاج المستحدمين

خالد عسر

يعتزم تطبيق المراسلات الفورية واتساب إطلاق ميزة جديدة، وذلك استمراراً للميزات التي يطلقها منذ بداية العام الجاري، ويهدف هذا التحديث للتغلب على إحدى المشاكل التي تواجه المستخدمين، حيث يشكو البعض من التنبيهات والإشعارات الكثيرة التي تسبب الإزعاج، ومن هنا أطلق واتس أب هذه الميزة.

قريباً وداعاً للإزعاج.. عملاق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp يعتزم إطلاق ميزته الجديدة للتغلب على إزعاج المستحدمين

ميزة واتساب لمنع الإزعاج

واتساب “WhatsApp” تُعلن وقف الدعم عن 49 جهازًا اعتبارًا 31 ديسمبر 2022

حيث أتاح WhatsApp للمستخدمين وقف ميزة تشغيل تنبيهات المكالمات، وما زالت هذه الميزة قيد الإختبار والتجربة الآن، وسوف يتم إطلاقها قريباً بشكل رسمي لجميع المستخدمين، ومن أجل التمتع بهذه الميزة الآن فإنه يجب تحديث واتساب بيتا إلى نظام التشغيل Windows 2.2250.4.0، والمتوفر بمتجر مايكروسوفت.

قريباً وداعاً للإزعاج.. عملاق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp يعتزم إطلاق ميزته الجديدة للتغلب على إزعاج المستحدمين 1 20/12/2022 - 12:39 م

اقرأ معنا أيضاً:

ولتمكين ميزة واتساب لإيقاف الإشعارات يرجى الذهاب إلى تطبيق واتساب، ثم فتح الإعدادات ومن الإعدادات، قم بالذهاب إلى الإشعارات، ثم قم بتعطيلها، وتعد هذه الميزة هي إحدى الخصائص التي يتمتع بها تطبيق واتساب لمنع الإزعاج، وقام الواتس بإضافتها لمنح المستخدم تجربة أفضل.

قريباً وداعاً للإزعاج.. عملاق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp يعتزم إطلاق ميزته الجديدة للتغلب على إزعاج المستحدمين 2 20/12/2022 - 12:39 م

وحينما يتم إطلاق هذه الميزة بشكل رسمي لجميع المستخدمين، فإنه يجب عليهم تعطيل الإشعارات بشكل يدوي حال رغبتهم في ذلك، وذلك من أجل التمتع بها ومنعاً للإزعاج، كما يمكن تشغيلها في أي وقت لاحق.

Avatar of خالد عسر
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

اترك تعليقاً