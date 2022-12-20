قريباً وداعاً للإزعاج.. عملاق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp يعتزم إطلاق ميزته الجديدة للتغلب على إزعاج المستحدمين

يعتزم تطبيق المراسلات الفورية واتساب إطلاق ميزة جديدة، وذلك استمراراً للميزات التي يطلقها منذ بداية العام الجاري، ويهدف هذا التحديث للتغلب على إحدى المشاكل التي تواجه المستخدمين، حيث يشكو البعض من التنبيهات والإشعارات الكثيرة التي تسبب الإزعاج، ومن هنا أطلق واتس أب هذه الميزة.

ميزة واتساب لمنع الإزعاج

حيث أتاح WhatsApp للمستخدمين وقف ميزة تشغيل تنبيهات المكالمات، وما زالت هذه الميزة قيد الإختبار والتجربة الآن، وسوف يتم إطلاقها قريباً بشكل رسمي لجميع المستخدمين، ومن أجل التمتع بهذه الميزة الآن فإنه يجب تحديث واتساب بيتا إلى نظام التشغيل Windows 2.2250.4.0، والمتوفر بمتجر مايكروسوفت.

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ولتمكين ميزة واتساب لإيقاف الإشعارات يرجى الذهاب إلى تطبيق واتساب، ثم فتح الإعدادات ومن الإعدادات، قم بالذهاب إلى الإشعارات، ثم قم بتعطيلها، وتعد هذه الميزة هي إحدى الخصائص التي يتمتع بها تطبيق واتساب لمنع الإزعاج، وقام الواتس بإضافتها لمنح المستخدم تجربة أفضل.

وحينما يتم إطلاق هذه الميزة بشكل رسمي لجميع المستخدمين، فإنه يجب عليهم تعطيل الإشعارات بشكل يدوي حال رغبتهم في ذلك، وذلك من أجل التمتع بها ومنعاً للإزعاج، كما يمكن تشغيلها في أي وقت لاحق.