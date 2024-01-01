ما هي إلا أيام قليلة ويتم إطلاق الهاتف الأقوى لعملاق التقنية سامسونج Galaxy S24 Ultra، وسيأتي طراز ألترا مع طرازين آخرين وهما طراز Galaxy S24 Plus وطراز Galaxy S24، ولكن طراز ألترا هو الأقوى في هذه السلسلة، وتعتزم سامسونج إقامة حدث عالمي للإعلان عن هواتفها الثلاثة وبعض المنتجات الأخرى يوم 17 يناير من الشهر الحالي 2024.

قريباً وحش سامسونج المرتقب Galaxy S24 Ultra بمواصفات جبّارة ومنافسة لأحدث هواتف آيفون وموعد إطلاقه رسمياً

موعد إطلاق هاتف Galaxy S24 Ultra

وكعادة سامسونج وعلى غرار سلسلة هواتف العام الماضي فإن طراز ألترا سيكون هو الأفضل والأفخم والأغلى سعراً، وسيأتي هاتف Galaxy S24 Ultra مدعوماً بقلم ذكي، وسيتميز طراز ألترا بإطاره المنحني من الجانبين والمصنوع من التيتانيوم على غرار هاتف آيفون 15 برو، كما يوجد تسريبات بأن الهاتف زودته سامسونج بدعم برنامج الذكاء الإصطناعي Bard.

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كما أكدت بعض التسريبات على أن سلسلة جلاكسي إس 24 ستكون أذكى هواتف الذكاء الإصطناعي على الإطلاق، كما ستأتي بأداة ذكية تعمل على تحرير الصور ومدعومة بالذكاء الإصطناعي، وسوف يتوفر الهاتف في الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 1449 دولار لإصدار 256 جيجا بايت.

مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra وسعره

وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra وحش سامسونج المرتقب.

جودة العرض QHD+ مقياس الشاشة 6.8 بوصة معدل التحديث 120 هرتز الكاميرات الخلفية رباعية دقة الكاميرات 200+ 12+ 10+ 50 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل المعالج من شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8 Gen 3

الذواكر والبطارية لهاتف Galaxy S24 Ultra