قامت شركة فيفو بإطلاق هواتفها الرائدة Vivo X100 و Vivo X100 Pro في الصين خلال الشهر الماضي، ويعد هاتفي فيفو المذكورين من سلسلة Vivo X100 من الهواتف الرائدة والمنافسة بقوة لهواتف سامسونج وشاومي الرائدة، وأكدت فيفو على أن النسخة العالمية من هواتفها الجديدة ستنطلق هذا الأسبوع وبالتحديد يوم 14 من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس.

قريباً وحش الأندرويد من فيفو هاتف Vivo X100 Pro قاهر هواتف سامسونج وشاومي

مواصفات هاتفي Vivo X100 و Vivo X100 Pro

ولم تكشف عملاق التقنية فيفو عن الدولة التي سيتم إطلاق الهاتفين فيها كأول سوق عالمي، وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الهاتفين واتي ستأتي وفق المواصفات التالي ذكرها.

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المعالج والبطارية

المعالج الذي سيتم تشغيل هاتفي Vivo X100 وVivo X100 Pro به هو من نوع Dimensity 9300.

الفرق بين الهاتفين سيكون واضحاً في البطارية والكاميرات.

بطارية هاتف Vivo X100 ستكون 5000 مللي أمبير.

الشحن السريع سيكون 120 وات.

بطارية هاتف Vivo X100 Pro ستكون 5400 مللي أمبير.

الكاميرات

إعدادات كاميرات هاتفي Vivo X100 وVivo X100 Pro ستكون ثلاثية.

يوجد كاميرا فائقة الإتساع في الهاتفين بدقة 50 ميجا بيكسل.

أما الكاميرا المقربة فستأتي في هاتف Vivo X100 بدقة 50 ميجا بيكسل.

وفي هاتف Vivo X100 Pro ستأتي بدقة 64 ميجا بيكسل.

وحدة الكاميرا في الهاتفين تأتي دائرية وبارزة.

الشاشة