قريباً الواتساب يتيح للمستخدمين إرسال “إيموجي” متحركة

كشفت تقارير سابقة أن منصة واتساب تعمل على إضافة رموز تعبيرية جديدة ومتحركة ووفقًا لتقرير حديث يتم حاليًا تطوير ست رموز تعبيرية متحركة جديدة على منصة التراسل الفوري واتساب.

إرسال إيموجي متحرك في الواتساب

وفقًا لموقع WABetaInfo فإن تطبيق واتساب الشهير يعمل حاليًا على تصميم رموز تعبيرية متحركة جديدة، بما في ذلك الرموز التالية: “Face with Tears of Joy” و “Loudly Crying Face” و “Crying Face” و “Face with Open Mouth” و “Red Heart” و “Fire”، وعندما يتم إصدار الإصدار المتحرك من هذه الرموز التعبيرية، ستُرسل تلقائيًا كخيار افتراضي للمستخدمين.

يبدو أنه في الإصدار الجديد من واتساب قد لا يكون هناك خيار لتعطيل الرسوم المتحركة إذا كان المستخدم يفضل الرموز التعبيرية الثابتة، تم تطوير الرموز التعبيرية المتحركة باستخدام تقنية Lottie، وهي مكتبة محسنة تسمح للمصممين بإنشاء رسوم متحركة صغيرة الحجم تحافظ على جودتها حتى عند تغيير حجمها أو تعديلها، هذا يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التعبير البصري عبر رموز تعبيرية أكثر حيوية وتفاعلية.

ميزة WhatsApp Chat Lock

قدمت واتساب مؤخرًا ميزة جديدة تسمى “قفل الدردشة” (Chat Lock)، وهي تسمح للمستخدمين بتأمين محادثاتهم الفردية المحددة من خلال هذه الميزة، يتمكن المستخدمون من حماية محادثاتهم الخاصة عن طريق تعيين كلمة مرور للوصول إليها، هذا يعني أنه لن يتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى تلك المحادثات المحمية ما لم يكن يعرف كلمة المرور الصحيحة، تلك الميزة تضيف طبقة إضافية من الخصوصية والأمان لمستخدمي واتساب.

عند قفل الدردشة يتم إخفاء اسم المرسل ومحتوى الرسائل الموجودة في الدردشة المقفلة. يتم نقل تلك الدردشات المقفلة إلى مجلد منفصل يتم حذفها من القائمة العادية للدردشة. يتم منح الوصول إلى هذا المجلد المقفل فقط عن طريق كلمة مرور الجهاز أو باستخدام طرق المصادقة البيومترية مثل التعرف على بصمات الأصابع. هذا يعزز الخصوصية والأمان بشكل كبير، حيث يتم حماية المحادثات المقفلة من الوصول غير المصرح به.