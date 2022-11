قرارات إيلون ماسك الجديدة بعد استحواذه على تويتر

أعلن الملياردير إيلون ماسك نفسه المالك الرسمي لشركة تويتر يوم الجمعة الماضي الموافق 28 أكتوبر 2022، وهذا بعد أن أتم الصفقة التي كان ينوي أن يتمها في العام السابق.

يُعد إيلون ماسك هو أغنى رجل في العالم في الوقت الحالي، وهذا لامتلاكه العديد من الشركات الكبرى، ومنها شركة تسلا التي تقوم بتصنيع وإنتاج السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربية، وشركة سبيس إكس والتي تقوم بالعديد من الأعمال التي تخص الفضاء والمركبات الفضائية والصواريخ.

ومؤخرا أعلن ايون مسك عن إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وكان هذا متوقع، ولكن ما كان غير متوقع هو أن يقيل ايلون ماسك العديد من كبار المديرين في شركة تويتر.

وهذا بالرغم من تراجع ماسك عن إتمام صفقة شراء تويتر في شهر يوليو الماضي معلنا أنه تعرض لبعض المعلومات المضللة من تويتر، وكان هذه المعلومات بشأن الحسابات الوهمية التي تحتويها المنصة، وصرح تويتر أن ماسك يحاول أن يختلق الأعذار ليتراجع عن الصفقة.

أعلنت وكالة رويترز العالمية أولى الخطوات التي قام بها إيلون ماسك بعد استلامه لإدارة شركة تويتر، وكان هذه الخطوة هي إقالة باراج أجراوال والذي يُعد الرئيس التنفيذي للشركة، كما تبعه بإقالة عدد من المسؤولين الكبار في الشركة وهم:

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.

No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022