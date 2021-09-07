الكثير من الأشخاص يريد قراءة رسائل الواتساب بدون فتحها وعدم ظهور العلامات الزرقاء، وخاصة رسائل الأصدقاء ورسائل العمل التي ترد إلينا يومياً، ما إذا كان الأمر متعلق بشي مهم، فتعد ظهور العلامات ✓✓ التي يراها المرسل عند فتحك الرسائل أمر مزعج عند البعض، لهذا يدور مقالنا حول طريقة قراءة رسائل وصور الواتساب بدون علم المرسل انك اطلعت عليها، وذلك من خلال تطبيق جديد مميز لا يعرفه فئات كثيرة من الأشخاص.

قراءة رسائل الواتساب بدون فتحها وعدم ظهور العلامات الزرقاء في 3 خطوات

هناك طرق عديدة يمكنك من خلال قراءة الرسائل المرسلة إليك بسرية كاملة، فأول هذه الطرق البسيطة التي لا تحتاج إلي أي برامج والتي يعرفها الكثيرون هي قراءة الرسائل عبر شريط الإشعارات دون الضغط على الأشعار الوارد إليك، لذا عليك بعد مسح الإشعارات دون أن تعرف ما إذا كانت مهمه أم لا، دائما ما يقوم تطبيق وأتساب بالتحديث فمن بين هذه التحديثات تعطل عمل الواتساب علي اجهزة المحمول بداية من نوفمبر 2021.



الطريقة الثانية التي يمكنك أن تقوم بها أيضاً بدون تحميل أي برامج أو تطبيقات تتم من خلال مراجعة الإعدادات عن طريق النقر على الثلاث نقاط : أعلي التطبيق ثم الدخول إلي الإعدادات والضغط على الخصوصية ومن ثم إلغاء هذه الميزة (مؤشرات قراءة الرسائل) بعد إلغاء هذه الميزة لا تظهر مطلقا العلامات الصح ✓✓ الزرقاء مرة أخري، ولن يتمكن الشخص الراسل معرفة ما إذا كنت قد قراءة الرسائل أم لا، ويمكنكم الان مراجعة التقرير السابق عن طريقة فتح اكثر من واتساب على نفس الجهاز.



الطريقة الثالثة التي يمكنك من خلالها قراءة رسائل Watts app بدون ظهور علاء الصح الزرقاء أو بدون علم الشخص انك قمت بقراءة الرسائل، هي عن طريق تفعيل وضع الطيران في الهاتف ثم الدخول على التطبيق وقراءة جميع الرسائل ومن بعدها قم باغلاق التطبيق ومن ثم اعد إلغاء وضع الطيران من جديد، بهذا الشكل لا تظهر علامات الصح الزرقاء وتتمكن من النظر على الرسائل بدون ظهورها، ونذكركم بطريقة استعادة الرسائل المحذوفة في الواتساب.

تطبيقات قراءة رسائل الواتساب بدون فتح Watts app

في هذه الفقرة نقدم لكم 3 تطبيقات تمكنكم من قراءة رسائل الواتساب بشكل سري جدا، لا احد يتمكن من معرفة انك اطلعت على الرسائل، جاءت هذه التطبيقات كالتالي:

تطبيق unseen.

تطبيق hide Blue ticks.

تطبيق notification history log.

خطوات قراءة رسائل باستخدام تطبيق unseen

يمكنكم بكل سهولة استخدام تطبيق unseen فى قراءة الرسائل والصور والمحادثات بشكل سري عبر إتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق unseen من متجر جوجل بلاي أو ابل ستور.

تثبيت التطبيق.

تفعيل ميزة وصول الاشعارات.

الضغط على كلمة “allow” أو السماح.

بعد القيام بالخطوات السابقة لا تحتاج مطلقا فتح تطبيق الواتس اب وقراءة الرسائل بالشكل العادي الأمر سيصبح سري جدا، ونذكركم بالتحديث الجديد للواتساب الا وهو تشغيل الواتساب بدون نت.

وصلنا إلي نهاية هذا الموضوع قراءة رسائل الواتساب بدون فتحها وعدم ظهور العلامات الزرقاء في 3 خطوات.