قراءة رسائل الواتس اب المحذوفة 2023 لجميع الأجهزة على الفور

نقدم لكم اليوم طريقة قراءة الرسائل المحذوفة من واتس اب 2023، حيث أن كلا منا قد تصل إليه رسالة على تطبيق واتس آب وقبل أن يقوم بقرائتها يتم حذفها من قبل المرسل، ولا شك أن الكثير منا يبحث عن طريقة لاستعادة الرسائل المحذوفة أو طريقة تظهر من خلالها تلك الرسائل لكي نتمكن من قراءتها، لذا نقدم لكم اليوم برنامج يمكنك من خلال قراءة رسائل الواتس اب المحذوفة.

قراءة الرسائل المحذوفة من واتس اب

تعددت في الآونة الأخيرة طرق قراءة رسائل الواتس اب المحذوفة، ومنها طرق يصعب تنفيذها على كافة الأجهزة والجوالات، هناك طريقة بدون برامج تتم عن طريق التوجه إلى إعدادات الجوال ثم التوجه إلى الإعدادات ثم الإعدادات المتقدمة ثم يتم اختيار الإشعارات الخاصة بالواتس اب، ثم البحث عن خيار استعادة الرسالة والتمكن من ظهور الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل، تلك الطريقة غير متوفرة في جميع أجهزة الجوال كما أنه يمكنك تنفيذها في بعض الرسائل والبعض الآخر لا، لذا نقدم لكم اليوم الطريقة الأمثل لقراءة رسائل الواتس اب المحذوفة والتي يمكنك تنفيذها على جميع الأجهزة.

قراءة إشعارات الواتس اب المحذوفة

يتم التوجه إلى app store ثم كتابة WAMR داخل أيقونة البحث والنقر على الخيار الأول ثم تنزيل هذا التطبيق، ثم يتم فتح البرنامج والموافقة على الصلاحيات المطلوبة، تظهر بعد ذلك جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي الموجودة على جوالك وعليك اختيار التطبيق الذي تريد توضيح الاشعارات التي تم حذفها به، يتم تحديد تطبيق الواتس اب ثم النقر على التالي مرتين متتاليتين.

ثم تظهر رسالة تخيرك في حالة ارسال فيديو او صورة لك ثم تم مسحها من قبل المرسل تظهر أم يكتفي بإظهار الرسائل الكتابية فقط؟، يتم الإجابة ب السماح بظهور الصور والفيديو، يتم يتطلب منك منح البرنامج صلاحية قراءة الاشعارات، ثم النقر على التالي و يظهر واجهة التطبيق تشبه الواتس اب، عندما يقوم شخص بإرسال رسالة لك ثم يتم حذفها قبل قراءتها يظهر لك التطبيق اشعار بظهور رسالة على تطبيق واتساب تم حذفها، يتم الدخول على التطبيق حيث تظهر الرسائل المحذوفة على واتس اب على الفور.