«قد تكون على هاتفك» أكثر من 7 تطبيقات ضارة تؤدي إلى تلف الهاتف بشكل سريع وسرقة البيانات سارع بحذفها الآن

كشفت بعض التقارير الحديثة على شبكة الويب، أنه من خلال الفحص الدوري لفريق شركة جوجل تبين وجود بعض التطبيقات على متجر جوجل بلاي تحتوي على برمجيات خبيثة تؤدي إلى تلف الهاتف بشكل سريع عن طريق استهلاك الموارد علاوة على سرقة البيانات، لكن قبل ذكر تلك التطبيقات دعونا نتعرف على البرمجيات الخبيثة التي تم اكتشافها مؤخرًا من قبل فريق شركة جوجل.

برمجيات «جوكر» الخبيثة

تعد برمجيات جوكر الخبيثة من البرامج التي تلحق أضرار بالهاتف، حيث تقوم تلك البرمجيات بتسريب المعلومات والبيانات السرية من الهواتف الذكية أو غيرها من المساعدات الرقمية الشخصية اللاسلكية كالساعات الذكية وسماعات البلوتوث، ليس هذا فحسب، بل تقوم تلك البرمجيات الخبيثة بتسريع عملية استهلاك موارد الهاتف كطاقة البطارية وذاكرة التخزين العشوائي مما يؤدى إلى تلف الهاتف بشكل أسرع من المعتاد، عمومًا، يمكن أن تكون البرمجيات الضارة من أنواع مختلفة، لكن في كلا الأحوال يعتبر الجوكر هو برنامج خبيث مضمن في بعض التطبيقات ويتم تنشيطه فقط عندما يتفاعل معه المستخدم عن طريق تثبيت التطبيق ثم تشغيله على الهاتف.

10 تطبيقات يجب حذفها على الفور

بداية، ذكرت بعض المواقع الأجنبية أنه تم اكتشاف برمجيات تحتوي على برنامج الجوكر الضار، وبحسب تقرير صادر من موقع Quick Heal Security Labs، تستطيع التطبيقات المصابة التسلل إلى جهاز المستخدم مجرد التشغيل، وبعد ذلك تستطيع جمع البيانات بشكل سري، لكن ما يشكل خطورة حقًا، أن التقارير أشارت إلى أن التطبيقات لديها صلاحيات إشراك الضحية في الاشتراكات المدفوعة على شبكة الإنترنت دون الحصول على موافقة المستخدم.

ومن حسن الحظ، قام الفريق المختص بمراجعة التطبيقات على متجر Google Play من إزالة تلك التطبيقات قبل حصولها على عمليات تحميل مرتفعة، وبالرغم من ذلك فهناك من قام بتثبيت تلك التطبيقات على هاتفه قبل إزالتها من المتجر، حيث أشار التقرير إلى أن بعض التطبيقات حصلت على ما يقارب 50 ألف عملية تحميل، لذا إذا قمت بالفعل بتحميل أي من هذه التطبيقات وتثبيتها، فقد يظل هاتفك وخصوصيتك معرضين للخطر بشكل دائم.

1- تطبيق Auxiliary Message.

2- تطبيق Fast Magic SMS.

3- تطبيق Free Cam Scanner.

4- تطبيق Super Message.

5- تطبيق Super SMS.

6- تطبيق Go Messages.

7-تطبيق Travel Wallpapers.

8-تطبيق Element Scanner.

نهاية القول، البرمجيات الخبيثة ستطلب الوصول إلى الإشعارات عند التشغيل وستحصل بعد ذلك بيانات الرسائل القصيرة مثل رسائل SMS، علاوة على أن تلك البرمجيات ستطلب من المستخدم بعد ذلك الوصول إلى جهات الاتصال وهذا أمر في غاية الخطورة حيث أن جميع أرقام الهواتف لديك معرضة للاستغلال بشكل غير مباشر، وبالتالي، يجب على كافة المستخدمين دائمًا تحميل التطبيقات فقط من المطورين الذين يثقون بهم، علاوة على حذف التطبيقات المذكورة في القائمة بشكل فوري.