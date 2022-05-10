قدرات تصويرية خارقة لكاميرا هواتف iPhone 14 وفق أحدث تسريبات لسلسلة أبل المنتظرة

شهور قليلة وتخرج سلسلة هواتف iPhone 14 للنور، وذلك في سبتمبر المقبل من العام الجاري 2022، ومع اقتراب موعد إصدار سلسلة أبل المقبلة، بدأت التسريبات تتوالى شيئاً فشيئاً، وكان آخر ما تم تسريبه هو القدرات التصويرية لآيفون 14 والتي ستأتي بقدرات وتقنيات جبّارة تجعلها من أفضل كاميرات الهواتف الذكية خلال عام 2022.

القدرات التصويرية لسلسلة هواتف هواتف iPhone 14

وذكرت بعض المواقع التقنية أن كاميرا هواتف iPhone 14 الرئيسية سوف تحصل على مستشعر 48 ميجا بيكسل، وجودة الفيديو ستكون 8K، والمستشعر الثاني سوف يأتي بدقة 12 ميجا بيكسل، أما طراز آيفون 14 برو فسوف يأتي بكاميرات ثلاثيه، والكاميرا الأمامية الخاصة بتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو سوف تحصل على حجم أصغر من الموجود في آيفون 13، وستأتي بدقة 12 ميجا بيكسل.

وبالنسبة إلى نسختي iPhone 14 وآيفون 14 ماكس سوف يحصلان على كاميرتين، إحداهما ستأتي بزاوية واسعة للغاية، والكاميرا الأخرى بزاوية عريضة، أما نسختي iPhone 14 Pro Max، و iPhone 14 Pro سيحصلون على كاميرا ثلاثية، الأولى بزاوية عريضة والثانية بزاوية واسعة، والكاميرا الثالثة للتكبير البصري “تليفوتوجرافية”.

وبالنسبة إلى الوضع الليلي فإن مستشعر آيفون 14 سيأتي بحجم 1 / 1.3 بوصة، و1.25 ميكرو متر بيكسل، وسيكون أصغر بقليل من آيفون 13، حيث ستخرج الصور بأداء ليلي ممتاز مع نطاق ديناميكي جميل، كما ستأتي الكاميرا الأمامية بتركيز تلقائي وبفتحة عدسة واسعة F1.9، حيث تسمح فتحة العدسة العريضة بدخول مزيد من الضوء، وذلك بخلاف عدسة آيفون 13 التي جاءت بتركيز ثابت وفتحة عدسة F2.2.

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