“قبل نزوله في الأسواق”.. مواصفات هاتف Oppo Reno 8 أحدث إصدارات شركة أوبو

شركة أوبو العالمية على أتم الإستعداد لإصدار هاتف أوبو رينو ٨ فقد حصل على شهادة جديدة ليصبح ضمن سلسلة الرينو فقد حصل على شهادة FCC، مما يعني أنه سوف يتم الإعلان عنه في القريب العاجل، ويتميز الهاتف بأن له العديد من المواصفات القوية والتي تختلف عن النسخة السابقة، وفي السطور التالية نوضح كافة مواصفاته.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8

يحمل الهاتف رقم الطراز CPH2357 ويتميز ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، وتأتي مقترنة بشحن سريع 80 واط SUPERVOOC.

يدعم الهاتف أندرويد 12 وواجهة ColorOS 12.1، وسوف تبلغ أبعاد الجهاز 61.2 × 74.2 × 7.34 ملم، ويزن 183 جرامًا.

يدعم الهاتف اتصالات 5G و 4G LTE إلى جانب Bluetooth و Wi-Fi مزدوج النطاق و NFC.

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.7 إنش بدقّة +Full HD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يأتي الهاتف بمعالج من ميدياتيك وهو معالج Dimensity 8100 Max، مع معالج MariSilicon X NPU لتقديم أداء أفضل للكاميرا.

يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

يتميز الهاتف بوجود كاميرا خلفيّة ثلاثيّة العدسة، مع مستشعر أساسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عريضة بدقّة 8 ميجابكسل، وعدسة للماكرو بدقّة 2 ميجابكسل، وكاميرا أماميّة بدقّة 32 ميجابكسل.

وبالنسبة للسعر فلم يتم الإعلان عنه حتى الآن.