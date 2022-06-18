“قبل نزوله في الأسواق”.. تسريبات تكشف عن مميزات هاتف Galaxy S 23 Ultra الجديد

هناك الكثير من التسريبات التي كشفت التصميم الجديد والخرافى لنوع من الهواتف الحديثة التي تنوي شركة سامسونج إطلاقه في الآونة الأخيرة، تحت مسمى Galaxy S 23 Ultra، وهو الهاتف الذي يحتل صدارة سلسلة الهواتف القادمة لشركة سامسونج، وقد تم تزويده بالعديد من المزايا التي جعلت الكثير في انتظاره، فهو مزود بقلم رقمي لتدوين الملاحظات، خاصة بعدما تم وقف إنتاج Galaxy Note.

مميزات هاتف Galaxy S 23 Ultra:

يتميز هذا الهاتف ذو التصميم الخرافي الجديد بالعديد من المميزات التي جعلت الكثيرون يترقبون إصداره ومن أهم مميزاته:

زودت شركة جلاكسي سلسلة S Ultra بجميع إمكانيات هواتف جلاكسي نوت والتى قد تم بالفعل وقف إنتاجها.

وجود قلم Pen Stylus مع الهاتف.

يأتي الهاتف بغطاء خلفي نحاسي رائع

تصميم الكاميرا الخلفية مختلف تماما عن هواتف سامسونج الأخرى.



تصميم Galaxy S 23 Ultra، الخرافي

يأتي الهاتف بشاشة منحنية مثقبة إلى جانب حدود سوداء ضيقة.

يظهر هذا التصميم المميز الشاشة الخاصة بالهاتف كبيرة من أجل إمكانية استخدام القلم الذكى.

وعلى الرغم من انتشار العديد من الصور المسربة حول هذا الهاتف من قبل مواقع مختلفة عبر الإنترنت إلى أن هذا الإصدار مازال تحت التطوير.