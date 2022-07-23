قبل نزولهما في الأسواق.. مواصفات هاتفي Galaxy S23 وGalaxy S23 plus

نشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني بعض التسريبات التي قامت بالكشف عن تقرير من Galaxy Club والذي يتضمن بعض التفاصيل عن هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23، حيث كشفت أن الهاتفين سيأتيان بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، على نظير كاميرا السيلفي التي ظلت بدقة 10 ميجابكسل بداية من سلسلة Galaxy S10 في 2019 حتى Galaxy S22 في العام الحالي، ولكن حتى يومنا هذا لا يعد هذا الأمر واضح من قبل شركة سامسونج فلم تذكر إذا كان هناك ثقب في الكاميرا أم سوف تكون أسفل الشاشة أم إذا كانت الكاميرات الأمامية ستضم مستشعر OIS أم لا، وفي السطور التالية نوافيكم بباقي التفاصيل.

حتى الآن لم تقوم هذه التقارير بالكشف عن إذا كانت الكاميرا الأمامية لصور السيلفي لطراز Galaxy S23 Ultra سوف تكون أفضل من طراز S22 Ultra، حيث يحتوي هاتف Galaxy S22 Ultra على كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، فمن المتوقع أن تأتي كاميرا الهاتف الجديد Galaxy S23 Ultra بنفس دقة الطراز السابق، ولكن كل هذا ما هو إلا توقعات فقط.

إلى جانب هذا الأمر هناك تسريبات أخرى حديثة قد قامت بالكشف عن تصميم أحدث هواتف سامسونج في نفس السلسلة Galaxy S23 Ultra ، حيث أن الهاتف الرائد الجديد يأتي بشاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هذا الهاتف الذكي نسبة عالية جدا بسبب الحواف الرقيقة للغاية على جانبي الجهاز، الأمر الذي يوضح أنه سوف يأتي بشاشة كبيرة مناسبة للعمل مع القلم الذكي.