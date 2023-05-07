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قبل حذف رسالة WhatsApp| كيفية الإحتفاظ برسائل واتساب ذاتية التدمير عبر ميزة Keep in Chat

خالد عسر

خلال الفترة الماضية أتاح تطبيق المراسلات الفورية واتساب خدمة الإختفاء الذاتي للنصوص، وذلك بعد فترة زمنية يقوم المستخدم بتحديدها، ولكن أحياناً تكون هناك بعض الرسائل الهامة أو المعلومات التي لا ينبغي حذفها ويجب الإحتفاظ بها لغرض ما.

قبل حذف رسالة WhatsApp| كيفية الإحتفاظ برسائل واتساب ذاتية التدمير عبر ميزة Keep in Chat

طريقة الإحتفاظ برسالة واتساب ذاتية التدمير

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وبواسطة استخدام ميزة واتساب Keep in Chat الجديدة، يمكنك أنت والطرف الثاني في الدردشة الإحتفاظ ببعض الرسائل وحمايتها من الحذف التلقائي أو التدمير الذاتي، ووفق بعض الخبراء التقنيين فإنه يمكن لأي طرف من أطراف الدردشة الفردية أو أحد الأعضاء في المجموعات الإحتفاظ برسالة ما، ولكن هناك بعض الشروط والضوابط لإتمام هذا الأمر.

قبل حذف رسالة WhatsApp| كيفية الإحتفاظ برسائل واتساب ذاتية التدمير عبر ميزة Keep in Chat 1 7/5/2023 - 4:00 ص

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وعلى سبيل المثال فإن ميزة Keep in Chat للإحتفاظ ببعض الرسائل، لا تنطبق إلا على المجموعة التي قامت بتمكين الرسائل آلية الإختفاء، وكذلك الدردشات الفردية التي تم تفعيل ميزة التدمير التلقائي بها.

وفي حالة الضبط على الحذف التلقائي، وإذا ما كنت ترغب في منع رسالة ما من الإختفاء من دردشاتك فعليك باتباع الخطوات الآتية.

كيفية الاحتفاظ بالرسائل ذاتية الاختفاء في واتساب.. وطريقة الوصول إليها

الخطوات

  • فتح الرسالة أو المجموعة المضبوطة على الإختفاء الذاتي للرسائل.
  • الضغط بشكل مستمر على تلك الرسالة.
  • النقر على Keep أو الإحتفاظ.
  • في حالة ما إذا كنت أنت كاتب الرسالة فسوف يتم إعلامك بأن مستخدم ما احتفظ بتلك الرسالة.
  • حينما تنقر على الإشعار الوارد سينقلك مباشرة للرسالة المحفوظة.
  • بعد ذلك سترى رمز إشارة المرجعية بجانب الرسالة المحفوظة.
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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