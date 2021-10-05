قبل تعطل واتساب وفيس بوك.. موظفة لدى مارك تكشف المستور وتسلم وثائق سرية للكونجرس فماذا يحدث

شهدت العديد من منصات التواصل الإجتماعي واتساب وفيس بوك وإنستجرام عطلاً مفاجئاً أمس الإثنين واستمر حتى صباح الثلاثاء، مما تسبب في غضب كبير وحالة تشبه الشلل التام في جميع أنحاء العالم، إلا أن الغموض ما زال يسيطر حتى الآن عن أسباب هذا العطل، وهناك من قام بالربط بين الوثائق السرية التي تلقاها الكونجرس الأمريكي من موظفة كبيرة سابقة كانت تعمل لدى فيسبوك وبين العطل الذي حدث.

موظفة لدى فيس بوك تكشف المستور بعد تعطل واتساب وفيس بوك

ولكن هناك أقاويل ذكرت أن ما حدث من أعطال في فيسبوك وواتساب وإنسجرام لم يكن اختراق كما يقول البعض، إلا أن هذه النظرية غير مستبعدة، ويقول أصحابها أنه بعد الإختراق أصدر مارك أوامره بوقف الأبليكيشنز الخاص بالتطبيقات التي تم اختراقها، وما زالت الأسباب مجهولة حتى الآن، ولكن كان هناك هجوم على مارك باستغلال خصوصيات المستخدمين لجني مزيد من الأرباح، واستدل أصحاب هذه النظرية بالإعلانات التي تظهر للمستخدمين وغالباً تكون حسب اهتماماتهم، وتساءلوا من أين تم التعرف على اهتمامات المستخدمين.

كما ربط البعض أيضاً بين تعطل واتساب وفيس بوك وإنستجرام، وبين الوثائق السرية التي وصلت للكونجرس الأمريكي قيل أيام أو أسابيع قليلة، جاء فيها أن إحدى الموظفات بالشركة قالت أن الأمور سيئة في فيسبوك، وأنها قامت بتقديم تلك الوثائق للسلطات الأمريكية لإصلاح الخلل والعيوب، وليس للإضرار بالشركة.

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وقالت الموظفة السابقة لدى فيس بوك والتي تدعى فرانسيس هاوجين، أن الشركة هدفها الأول والأخير هو الربح فقط لا غير، ومن أجل ذلك تقوم بنشر محتويات تحض على الكراهية ومحتويات أخرى ضارة، هذا إلى جانب وجود عمليات تجسس على المستخدمين من أجل رفع نسبة وقيمة الإعلانات، وأضافت أن مارك زوكربيرج يقوم بالسيطرة بشكل كامل على فيس بوك ولا يقوم المتخصصين بفعل أي شئ إلا ما يراه هو.