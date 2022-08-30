قبل إطلاق Moto Edge 30 Neo رسميًا.. تسريب خيارات الألوان والمواصفات الرئيسية
من المقرر أن تطلق شركة موتورولا العديد من الهواتف الذكية من سلسلة Edge وذلك في 8 سبتمبر القادم، وهذا هو الوقت الذي يُتوقع فيه ظهور الهاتف الذكي Moto Edge 30 Neo لأول مرة، ولكن قبل ذلك، يكشف تسريب جديد عن خيارات الألوان وتصميم الهاتف، وتزعم التسريبات أن Edge 30 Neo هو Edge 30 Lite كما هو مشاع، وأنه يمكن أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة الشرائح Snapdragon 695 من كوالكوم، والتي تقترن بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين.
Moto Edge 30 Neo
التصميم
شارك المسرّب ويدعى Evan Blass بالتعاون مع الموقع التقني 91mobile بعض الصور التي تكشف عن تصميم هاتف Moto Edge 30 Neo وخيارات الألوان، حيث تزعم التسريبات أن الجهاز سيكون متاحًا في أربعة خيارات للألوان، وأما لجهة التصميم فإن الجهاز:
- يحتوي على فتحة ثقب في المقدمة لكاميرا الصور الشخصية.
- تظهر صور الجهاز أنه سيأتي بتصميم لائق، به وحدة كاميرا مستطيلة الشكل تحتوي على كاميرتين، وهذه الوحدة مقسمة إلى قسمين، والجزء السفلي يتميز أيضًا بفلاش LED.
- يحتوي الجهاز في أسفله على منفذ USB من النوع C وميكروفون وشبكة مكبر صوت ودرج لبطاقة sim.
المواصفات الأساسية المتوقعة
- من المتوقع أن يأتي Motorola Edge 30 Neo مع شاشة pOLED مقاس 6.28 بوصة، توفر دقة + FHD ومعدل تحديث 120 هرتز.
- من المحتمل أن يتم تزويد الهاتف بمجموعة شرائح Qualcomm’s Snapdragon 695 التي سيتم إقرانها بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي 256 جيجابايت.
- بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، قد يحتوي الهاتف على كاميرات خلفية مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بميزة OIS، مصحوبة بمستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.
- يشاع أن الهاتف يأتي مزودًا ببطارية بسعة 4020 مللي أمبير وسيدعم الشحن بقوة 30 وات.
- يُعتقد أن الهاتف الذكي Moto Edge 30 Neo سيُعلن عنه رسميًا في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ويمكن أن يظهر لأول مرة في 8 سبتمبر، على الرغم أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من Motorola بشأن إطلاق Edge 30 Neo.