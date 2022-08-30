قبل إطلاق Moto Edge 30 Neo رسميًا.. تسريب خيارات الألوان والمواصفات الرئيسية

من المقرر أن تطلق شركة موتورولا العديد من الهواتف الذكية من سلسلة Edge وذلك في 8 سبتمبر القادم، وهذا هو الوقت الذي يُتوقع فيه ظهور الهاتف الذكي Moto Edge 30 Neo لأول مرة، ولكن قبل ذلك، يكشف تسريب جديد عن خيارات الألوان وتصميم الهاتف، وتزعم التسريبات أن Edge 30 Neo هو Edge 30 Lite كما هو مشاع، وأنه يمكن أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة الشرائح Snapdragon 695 من كوالكوم، والتي تقترن بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين.

Moto Edge 30 Neo

التصميم

شارك المسرّب ويدعى Evan Blass بالتعاون مع الموقع التقني 91mobile بعض الصور التي تكشف عن تصميم هاتف Moto Edge 30 Neo وخيارات الألوان، حيث تزعم التسريبات أن الجهاز سيكون متاحًا في أربعة خيارات للألوان، وأما لجهة التصميم فإن الجهاز:

يحتوي على فتحة ثقب في المقدمة لكاميرا الصور الشخصية.

تظهر صور الجهاز أنه سيأتي بتصميم لائق، به وحدة كاميرا مستطيلة الشكل تحتوي على كاميرتين، وهذه الوحدة مقسمة إلى قسمين، والجزء السفلي يتميز أيضًا بفلاش LED.

يحتوي الجهاز في أسفله على منفذ USB من النوع C وميكروفون وشبكة مكبر صوت ودرج لبطاقة sim.

المواصفات الأساسية المتوقعة